Молодежь Пыхья-Таллинна запустила новую кампанию помощи бездомным животным

Кампания, которая представляет собой продолжение прошлогодней благотворительной акции ”Будь другом”, стартует 29 апреля и продлится до 10 мая.

Исполняющая обязанности старейшины Пыхья-Таллинна Юлианна Юрченко напомнила, что Круглый стол молодежи был удостоен премии ”Великие дела таллиннской молодежи 2018” именно за проведение кампании ”Будь другом”.

”Теперь молодые люди решили развитить это начинание. На этот раз решено собирать не деньги, а необходимые для бездомных животных вещи”, — сказала Юрченко.

Круглый стол молодежи призывает все заинтересованные учреждения и организации открыть пункты сбора пожертвований для бездомных животных. Прежде всего нужен качественный корм. Также можно жертвовать кошачий песок, лотки, домики, лежанки, средства для уборки и другие вещи, необходимые для ухода за животными.

Для того, чтобы принять участие в благотворительной кампании и открыть пункт сбора, необходимо связаться с координатором кампании. Это можно сделать через электронную почту Kristi.Ryytel-Sorgin@tallinnlv.ee.

В ходе прошлогодней кампании ”Будь другом” молодые люди из Пыхья-Таллинна собирали средства для содержащихся в приюте на Пальяссааре животных в торговых центрах и других многолюдных местах. Собранные деньги — более 6300 евро — были переданы приюту и потрачены на содержание и помощь животным.