Молодежь приглашают в четверг в столичный парк Лёвенру на раскраску мандалы

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, подобные инициативы были давно ожидаемы и очень приветствуются. ”Окончание длительного периода изоляции совпало с началом лета, это позволяет предложить молодежи самые разнообразные и интересные занятия. Сочетание движения на воздухе и творческих заданий помогают избавиться от рутины и более качественно заполнить досуг молодых людей. Приглашаем молодежь принять участие в этих мероприятиях и даже выиграть призы”, — добавил Рийбе.

В четверг 4-го июня в 16:00 молодежь будет раскрашивать в парке Лёвенру мандалы. Мандала — это узоры на бумаге, которые можно раскрасить как фломастерами, так и карандашами. Это очень творческое и успокаивающее занятие.

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