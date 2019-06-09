Молодежь Мустамяэ и Пыхья-Таллинна организует тематическую медиа-школу

Лекции проводятся разными людьми, работающими в медиа-среде, которые готовы поделиться своим профессиональным опытом. Летняя медиа-школа пройдет с 10 по 14 июня.

”Мы давно хотели организовать такой проект, и теперь мы понимаем, что это было правильное решение”, — объясняют главные организаторы, Кристи Рюютель и Дмитрий Фадин. ”Сейчас много молодых людей, которые хотели иметь дело с журналистикой, которые видели бы в ней свое будущее, — и хотели бы узнать больше об этой сфере, задать свои вопросы. Мы пригласили вести нашу летнюю школу профессионалов в своем деле, и мы надеемся, что наши лекции и экскурсии будут интересны для молодежи, а также будут полезны для ребят ”.

”Приятно знать, что у нас есть такие ребята, которые занимаются помимо прочих вещей самообучением. Я всегда с удовольствием поддерживаю предложения молодежи и очень рад, что наша молодежь проявляет свою инициативу и предоставляют возможность остальным ребятам провести время с пользой и узнать что-то новое”, — прокомментировал инициативу Лаури Лаатс, старейшина Мустамяэ.

”Я очень рада, что сотрудничество молодежи Пыхья-Таллинна и Мустамяэ не ограничилось благотворительной кампанией ”Будь другом!”, а активно продолжается. Вместе организации обоих районов могут предложить молодым людям больше возможностей”, — сказала заместитель старейшины и куратор Молодежного круглого стола Пыхья-Таллинна Юлианна Юрченко.

Летняя школа, как уже было сказано, будет работать с 10 по 14 июня. В школе могут принять участие ребята, начиная с 14 лет.