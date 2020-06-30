Молодежь ЛГБТ чувствует себя в школах Эстонии небезопасно. Новый проект призван это изменить

Первое в Эстонии исследование школьной среды учеников ЛГБТ+, проведенное в позапрошлом году, показало, что учащиеся ЛГБТ+ становятся в школе жертвами морального и физического насилия именно по причине их идентичности. Выяснилось, что серьезные проблемы — враждебные высказывания и бездействие при травле как со стороны соучеников, так и школьного персонала; а также негативное освещение тем, связанных с ЛГБТ+, на уроке, а также отсутствие поддержки в школе и дома.

Исследование — основа недавно начавшегося проекта, цель которого — повысить осведомленность о ЛГБТ+ и о ситуации вокруг молодежи ЛГБТ+, разработать инклюзивные учебные материалы, а также поддержать как самих учащихся ЛГБТ+, как и другую молодежь, относящуюся к уязвимым группам. Проект проводится при содействии представителей организаций в сфере образования и специалистами, в т.ч. учителями.

Эксперт по образованию ЛГБТ-ассоциации Эстонии и управляющая проектом Эва Марта Сокк считает важным слушать саму молодежь и сотрудничать с ней. "Молодежь и ее проблемы зачастую остаются в тени взглядов и обсуждений взрослых; но исследование школьной среды дало возможность самой молодежи высказаться: как они себя чувствуют и с какими проблемами сталкиваются. Нежелание учителей, родителей и прочих взрослых говорить на темы ЛГБТ+ не должно быть причиной, по которой молодежь получает худшее образование или становится жертвой травли", — добавила Сокк.

Елизавета Черемишина, заместитель председателя Союза молодежных объединений Эстонии (ENL), одной из партнерских организаций проекта, согласна с необходимостью принимать во внимание мнения молодых людей. ”Для ENL важно, чтобы с молодыми людьми обращались одинаково и исходя из их конкретных потребностей, а также чтобы учитывались различия, связанные с сексуальной или гендерной идентичностью, национальностью, культурой и т. д. Молодые люди влияют на общество и меняют его к лучшему, поэтому важно выслушать и вовлечь всех. Школьная травля и незнание в обществе препятствуют развитию молодежи, поэтому мы считаем важным инициировать образовательный проект ЛГБТ-ассоциации Эстонии”, — добавила Черемишина.