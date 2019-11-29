Молодая таллиннская учительница за год проиграла в казино 100 000 евро, потеряла дом и работу. Помощи не найти

Версия Мирьям и ее близких о том, что заставило девушку продать душу дьяволу, достаточно невероятная. У нее диагностирована аденома гипофиза. Чтобы она, например, могла в будущем забеременеть, врачи прописали ей препарат под названием Bromocriptin.
"В результате этого лекарства у меня в крови повысился уровень дофамина и появилась склонность к импульсивному поведению, которое в моем случае привело к зависимости от азартных игр", – убеждена Мирьям. Большинство врачей все же считает связь между лекарством и падением Мирьям лишь "теоретической спекуляцией".
Когда ей поставили запрет на играх в казино в Эстонии, женщина нашла иностранное казино, в котором продолжила играть. Именно в это время она начала тратить самые бешеные суммы.
По словам клинического псхилога-психотерапевта Пилле-Рийн Кааре, в Эстонии около 15 000 зависимых, но научно обоснованную психотерапию предлагает только один центр.
По этой причине без помощи осталась и Мирьям. Проиграв все, потеряв работу и бросив учебу, она неоднократно пыталась свести счеты с жизнью, но даже после этого родственникам пришлось умолять врачей поместить ее в больницу.
Как говорят родственники Мирьям, ограничения и системы поддержки зависимых есть в теории, но на практике они не работают, запрет на казино легко обойти в интернете. Кроме того, психологов, которые специализировались бы на зависимых от азартных игр, по сути, нет.
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