29.11.2019, 07:20

Молодая таллиннская учительница за год проиграла в казино 100 000 евро, потеряла дом и работу. Помощи не найти

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Молодая таллиннская учительница за год проиграла в казино 100 000 евро, потеряла дом и работу. Помощи не найти
pixabay.com

Недавно исполнился год, как 25-летний педагог столичной школы попала в зависимость от азартных игр, лишилась 100 000 евро, работы и дома и в результате неоднократно пыталась покончить с собой. А все началось с невинной спортивной ставки с друзьями во время чемпионата мира по футболу в прошлом году, пишет rus.err.ee со ссылкой на передачу журналистских расследований "Очевидец".

Версия Мирьям и ее близких о том, что заставило девушку продать душу дьяволу, достаточно невероятная. У нее диагностирована аденома гипофиза. Чтобы она, например, могла в будущем забеременеть, врачи прописали ей препарат под названием Bromocriptin.

"В результате этого лекарства у меня в крови повысился уровень дофамина и появилась склонность к импульсивному поведению, которое в моем случае привело к зависимости от азартных игр", – убеждена Мирьям. Большинство врачей все же считает связь между лекарством и падением Мирьям лишь "теоретической спекуляцией".

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Когда ей поставили запрет на играх в казино в Эстонии, женщина нашла иностранное казино, в котором продолжила играть. Именно в это время она начала тратить самые бешеные суммы.
По словам клинического псхилога-психотерапевта Пилле-Рийн Кааре, в Эстонии около 15 000 зависимых, но научно обоснованную психотерапию предлагает только один центр.

По этой причине без помощи осталась и Мирьям. Проиграв все, потеряв работу и бросив учебу, она неоднократно пыталась свести счеты с жизнью, но даже после этого родственникам пришлось умолять врачей поместить ее в больницу.

Как говорят родственники Мирьям, ограничения и системы поддержки зависимых есть в теории, но на практике они не работают, запрет на казино легко обойти в интернете. Кроме того, психологов, которые специализировались бы на зависимых от азартных игр, по сути, нет.

Активное лечение Мирьям сейчас закончилось, и ее близкие, которым за год пришлось пережить слишком много, смотрят в будущее с осторожным оптимизмом.

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