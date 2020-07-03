“Молча посмотрели и пропустили”: как люди прилетают в Таллинн с Украины, несмотря на приостановленное авиасообщение

Мужчина, встречает жену из Киева.

- В исключительных обстоятельствах, получается, можно прилететь. Я не могу поехать на Украину, потому что работу потеряю, и она приезжает ко мне в гости. Мы — граждане Украины, но я имею вид на жительство, здесь работаю постоянно. На Украину ехать не хочу: туда приеду — карантин, сюда вернусь — тоже. Лучше пусть она ко мне приедет, на карантине посидит.

- Только Wizz Air летает?

- Да, только она.

RusDelfi

Катерина — гражданка Эстонии, в Киеве находилась временно. В аэропорту ее встречает мама. Обе торопятся, соглашаются ответить буквально на несколько вопросов.

- Температуру измеряли в Киевском аэропорту, в районе запястья. Только потом пропускали на паспортный контроль. В Таллинне на выходе же температуру не мерили.

- Были ли сложности с покупкой билета?

- Нет, вроде никаких.

- То есть, улететь может любой желающий?

- (Отвечает мама.) Нет, не каждый. У меня летала подруга, она оформляла разрешение в посольстве. Она к родителям летела.

Далее выяснилось, что мои собеседницы не до конца поняли, на карантине Катерина, или нет.

- Дали анкету заполнить, но даже слова не сказали. Никаких комментариев, ничего. В анкете имя, фамилия, место проживания и информация о штрафе за нарушение карантинного режима — 9600 евро. Так что, наверное, все-таки надо будет посидеть дома. Хотя сказать ничего не сказали, молча посмотрели и пропустили.

Пассажирка этого же рейса. Растерянно ищет мужа и пытается реанимировать телефон, к концу длинного путешествия отказывающийся работать.

- В Таллинне точно ничего не измеряли, в Киеве — не помню уже. Вы знаете, я лечу из Египта, 9 месяцев там была, потом 3 дня в Киеве, так как летела транзитным рейсом.

- По работе были в Египте?

- Нет, я живу там. И в Эстонии, и в Египте. Шесть месяцев здесь, шесть там, а сейчас вот застряла, с октября месяца не была в Эстонии. Мы не могли выехать, из Хургады ничего не вылетало вообще. Только сейчас транзитным рейсом через Киев удалось добраться. Но это, конечно, ужас какой-то.

Пассажир этого же рейса. В аэропорту все еще находился в маске, хотя многие сняли их, как только вышли с чемоданами в холл.