“Молча посмотрели и пропустили”: как люди прилетают в Таллинн с Украины, несмотря на приостановленное авиасообщение

Как ранее писал RusDelfi, в аэропорту Таллинна складывается довольно любопытная ситуация. Официально Эстония, как и остальные страны Евросоюза, границы для Украины не открывала, а авиасообщение с этой страной приостановлено до 14 июля. Однако самолеты продолжают летать, авиасообщение работает в обе стороны. Вот что рассказали пассажиры рейса Таллинн-Киев и встречающие.
Мужчина, встречает жену из Киева.
- В исключительных обстоятельствах, получается, можно прилететь. Я не могу поехать на Украину, потому что работу потеряю, и она приезжает ко мне в гости. Мы - граждане Украины, но я имею вид на жительство, здесь работаю постоянно. На Украину ехать не хочу: туда приеду - карантин, сюда вернусь - тоже. Лучше пусть она ко мне приедет, на карантине посидит.
Катерина - гражданка Эстонии, в Киеве находилась временно. В аэропорту ее встречает мама. Обе торопятся, соглашаются ответить буквально на несколько вопросов.
- Температуру измеряли в Киевском аэропорту, в районе запястья. Только потом пропускали на паспортный контроль. В Таллинне на выходе же температуру не мерили.
- Были ли сложности с покупкой билета?
- Нет, вроде никаких.
- То есть, улететь может любой желающий?
- (Отвечает мама.) Нет, не каждый. У меня летала подруга, она оформляла разрешение в посольстве. Она к родителям летела.
Далее выяснилось, что мои собеседницы не до конца поняли, на карантине Катерина, или нет.
- Дали анкету заполнить, но даже слова не сказали. Никаких комментариев, ничего. В анкете имя, фамилия, место проживания и информация о штрафе за нарушение карантинного режима - 9600 евро. Так что, наверное, все-таки надо будет посидеть дома. Хотя сказать ничего не сказали, молча посмотрели и пропустили.
Пассажирка этого же рейса. Растерянно ищет мужа и пытается реанимировать телефон, к концу длинного путешествия отказывающийся работать.
- В Таллинне точно ничего не измеряли, в Киеве - не помню уже. Вы знаете, я лечу из Египта, 9 месяцев там была, потом 3 дня в Киеве, так как летела транзитным рейсом.
- По работе были в Египте?
- Нет, я живу там. И в Эстонии, и в Египте. Шесть месяцев здесь, шесть там, а сейчас вот застряла, с октября месяца не была в Эстонии. Мы не могли выехать, из Хургады ничего не вылетало вообще. Только сейчас транзитным рейсом через Киев удалось добраться. Но это, конечно, ужас какой-то.
Пассажир этого же рейса. В аэропорту все еще находился в маске, хотя многие сняли их, как только вышли с чемоданами в холл.
- В Киеве температуру измеряли, в Таллинне - нет. Самолет был заполнен больше, чем наполовину, человек сорок летело. Я - гражданин Украины, но у меня есть вид на жительство. Так что улететь можно без проблем, только на карантин садят на две недели. Я заполнял бумагу соответствующую, что ознакомлен с тем, что надо на карантине сидеть будет. Будут ли следить за этим - без понятия. Но там штраф около девяти тысяч евро, так что лучше не нарушать.
А вот что рассказывает студентка, улетевшая из Таллинна в Киев:
- На карантине я не сижу, потому что Эстония у нас считается зеленой зоной, там ситуация с короной хорошая. Пускают только граждан, иностранцев не пускают. Сложности с покупкой билетов были. Сначала я купила билеты на Air Baltic, потом его отменили, поэтому мне в последний момент пришлось брать Wizz Air. Из-за этого билеты получились дорогие - от 100 и евро и выше.
Также очень ужесточили правила провоза багажа, если раньше на ручную кладь особенно не обращали внимания, то сейчас все намного строже. Передо мной девушку заставили купить багаж, у нее кроме сумки, подходящей под ручную кладь, был пакетик с конфетами из Duty Free. Вот за него сказали платить 15 евро! У меня была сумка для ноутбука и тканевая сумка с товарами из Duty Free, из-за этого я докупила багажное место стоимостью около 28 евро. Я была в шоке, что они так придираются, раньше такого не было.
Директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ прокомментировал данную ситуацию еще 1 июля. Правительственное распоряжение о продлении ограничений на открытие авиасообщения с рядом стран пришло от Министерства экономики и коммуникаций слишком поздно — авиакомпания просто не успела отменить рейсы. По этой причине, состоялись рейсы авиакомпании Wizz Air по маршруту Таллинн-Киев и Киев-Таллинн. В свою очередь, начальник отдела по вопросам авиации и морского судоходства Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяэ отметил, что 1 июля авиарейсы Таллинн-Киев и Киев-Таллинн состоялись из коммерческих соображений авиакомпании. Однако людям, постоянно проживающим на территории Украины, но желающим приехать в Эстонию, требуется специальное разрешение от Департамента полиции и погранохраны. И конечно, после прибытия в Эстонию нужно соблюдать обязательный 2-недельный карантин.
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