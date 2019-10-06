"Мой косяк, но это несправедливо". Водитель-лихач из Белоруссии судится с PPA за право остаться в Эстонии

Стал вновь приезжать в Эстонию по туристической визе. В мае 2016 года они расписались с девушкой, Никита подал очередное ходатайство о виде на жительство по супруге. В августе 2016 года ему выдали ИД-карту. Через год он в Эстонии приобрел автомобиль, который переоформил на свое имя в авторегистре (ARK). По словам Печорина, в ARK он предоставил эстонскую ИД-карту, белорусские права, техпаспорт на машину и заполненную анкету.

Машиной в Эстонии он пользовался два года, но потом ее продал и купил другую. Печорин заверяет, что у новой машины еще действовали техосмотр и страховка после прежнего владельца. Эту информацию он проверял на сайте mnt.ee.

”Но потом меня остановила дорожная полиция. Мне сообщили, что страховка закончилась. Я был уверен, что она еще действовала. Ну, если закончилась, то хорошо, давайте штраф, — рассказывает Печорин.

Думал, что водительские права есть



Но тут со слов Печорина выясняется, что когда он находился в Белоруссии, то потерял водительские права. При этом он был уверен, что в Эстонии у него имеются действующие права.

”Я приехал в Эстонию, думал, что мои права уже зарегистрированы в ARK с того момента, когда покупал машину. Я знал, что для проверки документов достаточно предъявить ИД-карточку. И тут мне сообщили, что у меня нет водительских прав и что их надо было поменять на эстонские в течение года после переезда на постоянное место жительства. Да, нарушал, мой косяк, моя оплошность. Мне выписали штраф. Как раз в тот момент начались проблемы с работой. На тот момент я работал на стройке, а стройка — дело ненадежное, еще и работодатели такие. Сразу выплатить штраф возможности не представилось, и его передали судебному исполнителю”, — рассказывает Печорин.

Через какое-то время с работой проблемы были решены. Печорин стал выплачивать штраф через судебного исполнителя. Однако он продолжил ездить на машине, на свой страх и риск. ”Я знал, что если меня поймают за рулем без прав, то это будет моя вина. Второй раз меня остановили за превышение скорости. Создал аварийную ситуацию, пришлось немного поднажать. Опять выписали штраф, который тоже ушел к судебному исполнителю. Но штраф выплачивался. В третий раз меня остановили просто так, ни за что. Это был алкотест, его я прошел. Сказали, что все хорошо, и пожелали счастливого пути. Но потом через секунд 30-40 полицейский вернулся и попросил водительские права”, — рассказывает Никита. Водительских прав у него не было, в тот момент в Департаменте полиции и погранохраны на рассмотрении находилось его заявление о продлении вида на жительство.

Если первые два нарушения полиция квалифицировала как административные, то третье на фоне их PPA уже квалифицирует как уголовную ответственность. Был назначен суд и предоставлен бесплатный адвокат. ”С прокурором и судьей сошлись на том, что мне дают год условно и штраф в размере 800 евро. Сумму штрафа разбили на несколько месяцев, чтобы она выплачивалась равными долями. Никаких больше казусов не происходило за это время, но в продлении вида на жительство мне отказали”, — говорит Никита, которого вызвали в полицейский участок.

”Я приехал, меня отвели в отдельную комнату. Мне показали пачку бумаг, которой чуть ли не в лицо швырнули. Мне сказали: ”Отказано, вопросы есть?” Я начал задавать вопросы. Потом на суде они сказали, что я потребовал перевод этих бумаг, хотя я ничего не требовал. Мне было достаточно того, что все объяснили по-русски”, — рассказывает свою версию Печорин. В итоге миграционная служба вынесла предписание покинуть Эстонию в течение 30 дней. Запрет на въезд вынесен не был. Вместе с этим по закону мужчине дали 14 дней, чтобы при желании он мог обжаловать вынесенное полицией постановление.

Для суда ему предстояло собрать ряд бумаг: выписку с банковского счета, что зарплата есть, а штраф, назначенный вместе с условным сроком, выплачивается. Административный суд занял сторону Печорина. ”Суд посчитал, что полиция не имела права меня высылать, — констатирует мужчина. — Адвокат мне тогда сказал, что рано радоваться. Полиция, скорее всего, просто так не сдастся”. Так и произошло — полиция оспорила постановление суда первой инстанции в окружном суде. Суд второй инстанции посчитал Печорина потенциально опасным, что в ближайшее время он может вновь нарушить закон, поэтому ему надо покинуть Эстонию. Суд счел, что семья экономически не пострадает, если переедет в Белоруссию.

Печорин уже подает с адвокатом апелляцию в Госсуд. Однако если и он встанет на сторону полиции, то мужчина намерен обращаться в Европейский суд по правам человека.

”Я буду бороться до последнего, потому что не хотелось бы таким образом покидать Эстонию. Вину свою не отрицаю, я адекватный человек. Но материальное наказание я и так уже несу”, — рассказывает Печорин, который с супругой воспитывает маленького ребенка. В августе 2020 года ребенку исполнится два года.

Преамбула Окружного суда