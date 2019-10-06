06.10.2019, 18:11

"Мой косяк, но это несправедливо". Водитель-лихач из Белоруссии судится с PPA за право остаться в Эстонии

 (60)
Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 25
Mikita Piachoryn
Mikita PiachorynFoto: Ilmar Saabas

Переехавшего из Белоруссии в Эстонию Никиту Печорина (27), у которого здесь жена и маленький ребенок, Департамент полиции и погранохраны (PPA) намерен выслать из страны за неоднократные нарушения ПДД. Печорин оспорил это предписание в суде. Примечательно, что суд первой инстанции занял сторону белоруса, а окружной — сторону PPA. Мужчина уверен, что наказание несправедливо и намерен дойти до ЕСПЧ.

Никита родом из Белоруссии. Четыре года назад в интернете познакомился с девушкой из Эстонии, стал сюда приезжать по туристическим визам. Но потом решил переехать к девушке, найти здесь работу, поэтому оформил рабочую визу.

”Тогда рабочая виза действовала полгода, ее не выдавали кому попало, нужно было подтверждение, что ты специалист. То есть все документы об образовании. Я нашел работодателя, приехал сюда”, — вспоминает Печорин, который в итоге оформил рабочую визу и приехал в Эстонию в качестве трудового мигранта.

Однако надолго Никита у этого работодателя не задержался. ”Работал, все было нормально. Потом работодатель начал меня на деньги… все меньше и меньше платил”, — рассказывает Никита, который был вынужден вернуться в Минск. Рабочая виза заканчивалась, с этим работодателем трудовые отношения были расторгнуты, но Никита не сдавался, стал искать новую работу и подал ходатайство о виде на жительство по работе.

Стал вновь приезжать в Эстонию по туристической визе. В мае 2016 года они расписались с девушкой, Никита подал очередное ходатайство о виде на жительство по супруге. В августе 2016 года ему выдали ИД-карту. Через год он в Эстонии приобрел автомобиль, который переоформил на свое имя в авторегистре (ARK). По словам Печорина, в ARK он предоставил эстонскую ИД-карту, белорусские права, техпаспорт на машину и заполненную анкету.

Машиной в Эстонии он пользовался два года, но потом ее продал и купил другую. Печорин заверяет, что у новой машины еще действовали техосмотр и страховка после прежнего владельца. Эту информацию он проверял на сайте mnt.ee.

”Но потом меня остановила дорожная полиция. Мне сообщили, что страховка закончилась. Я был уверен, что она еще действовала. Ну, если закончилась, то хорошо, давайте штраф, — рассказывает Печорин.

Думал, что водительские права есть


Но тут со слов Печорина выясняется, что когда он находился в Белоруссии, то потерял водительские права. При этом он был уверен, что в Эстонии у него имеются действующие права.

”Я приехал в Эстонию, думал, что мои права уже зарегистрированы в ARK с того момента, когда покупал машину. Я знал, что для проверки документов достаточно предъявить ИД-карточку. И тут мне сообщили, что у меня нет водительских прав и что их надо было поменять на эстонские в течение года после переезда на постоянное место жительства. Да, нарушал, мой косяк, моя оплошность. Мне выписали штраф. Как раз в тот момент начались проблемы с работой. На тот момент я работал на стройке, а стройка — дело ненадежное, еще и работодатели такие. Сразу выплатить штраф возможности не представилось, и его передали судебному исполнителю”, — рассказывает Печорин.

Через какое-то время с работой проблемы были решены. Печорин стал выплачивать штраф через судебного исполнителя. Однако он продолжил ездить на машине, на свой страх и риск. ”Я знал, что если меня поймают за рулем без прав, то это будет моя вина. Второй раз меня остановили за превышение скорости. Создал аварийную ситуацию, пришлось немного поднажать. Опять выписали штраф, который тоже ушел к судебному исполнителю. Но штраф выплачивался. В третий раз меня остановили просто так, ни за что. Это был алкотест, его я прошел. Сказали, что все хорошо, и пожелали счастливого пути. Но потом через секунд 30-40 полицейский вернулся и попросил водительские права”, — рассказывает Никита. Водительских прав у него не было, в тот момент в Департаменте полиции и погранохраны на рассмотрении находилось его заявление о продлении вида на жительство.

ТОП

Если первые два нарушения полиция квалифицировала как административные, то третье на фоне их PPA уже квалифицирует как уголовную ответственность. Был назначен суд и предоставлен бесплатный адвокат. ”С прокурором и судьей сошлись на том, что мне дают год условно и штраф в размере 800 евро. Сумму штрафа разбили на несколько месяцев, чтобы она выплачивалась равными долями. Никаких больше казусов не происходило за это время, но в продлении вида на жительство мне отказали”, — говорит Никита, которого вызвали в полицейский участок.

”Я приехал, меня отвели в отдельную комнату. Мне показали пачку бумаг, которой чуть ли не в лицо швырнули. Мне сказали: ”Отказано, вопросы есть?” Я начал задавать вопросы. Потом на суде они сказали, что я потребовал перевод этих бумаг, хотя я ничего не требовал. Мне было достаточно того, что все объяснили по-русски”, — рассказывает свою версию Печорин. В итоге миграционная служба вынесла предписание покинуть Эстонию в течение 30 дней. Запрет на въезд вынесен не был. Вместе с этим по закону мужчине дали 14 дней, чтобы при желании он мог обжаловать вынесенное полицией постановление.

Для суда ему предстояло собрать ряд бумаг: выписку с банковского счета, что зарплата есть, а штраф, назначенный вместе с условным сроком, выплачивается. Административный суд занял сторону Печорина. ”Суд посчитал, что полиция не имела права меня высылать, — констатирует мужчина. — Адвокат мне тогда сказал, что рано радоваться. Полиция, скорее всего, просто так не сдастся”. Так и произошло — полиция оспорила постановление суда первой инстанции в окружном суде. Суд второй инстанции посчитал Печорина потенциально опасным, что в ближайшее время он может вновь нарушить закон, поэтому ему надо покинуть Эстонию. Суд счел, что семья экономически не пострадает, если переедет в Белоруссию.

Печорин уже подает с адвокатом апелляцию в Госсуд. Однако если и он встанет на сторону полиции, то мужчина намерен обращаться в Европейский суд по правам человека.

”Я буду бороться до последнего, потому что не хотелось бы таким образом покидать Эстонию. Вину свою не отрицаю, я адекватный человек. Но материальное наказание я и так уже несу”, — рассказывает Печорин, который с супругой воспитывает маленького ребенка. В августе 2020 года ребенку исполнится два года.

Преамбула Окружного суда

Окружной суд согласен с прогнозом ответчика (PPA — прим.), что жалобщик может продолжить совершать правонарушения. Жалобщик три раза наказывался за вождение без прав. В третий раз в виду их повтора речь уже идет о преступлении. Маловероятно, что жалобщик не понимал, что в Эстонии у него отсутствует соответствующее требованием водительское удостоверение. Если это могло оказаться сюрпризом при первом нарушении, то во второй и третий раз жалобщик сел за руль осознанно.

Таким образом утверждение жалобщика о том, что в Департаменте шоссейных дорог ему не объяснили необходимость замены удостоверения, не обоснованы. Жалобщик не оплатил штраф в срок. Они [штрафы — прим.] подлежат взысканию в порядке исполнительного производства. Несмотря на неразбериху с платежами, жалобщик не предпринял шагов для своевременной оплаты штрафов. Таким образом, в отношении жалобщика имеются указанные в пунктах 1 и 5 части 1 статьи 124 Закона об иностранцах основания для отказа в продлении вида на жительство.

Окружной суд считает, что ответчик ошибок при осуществлении дискреционного права не совершал. У жалобщика в Эстонии нет места работы, он долговременно здесь не проживал, поэтому его возвращение в страну, гражданином которой он является, в данной части существенным попирательством не является. В то же время в Эстонии жалобщик вступил в брак, здесь у него родился ребенок. Жена жалобщика всю жизнь прожила в Эстонии. Но это не дает жалобщику права находиться в Эстонии на основании вида на жительство в любом случае.

Окружной суд согласен с оценкой ответчика, по которой для жалобщика предположительно возможно проживание с семьей в Белоруссии. Несмотря на то, что супруга жалобщика всю жизнь прожила в Эстонии, она не является гражданкой и не имеет постоянного места работы. Ребенок жалобщика является гражданином Республики Беларусь.

Жалобщик на основании вида на жительство проживал в Эстонии около трех лет, то есть не достаточно для того, чтобы связь со страной, гражданином которой он является, оборвалась и семейная жизнь там была невозможной. В Белоруссии проживают родители жалобщика. Во время судебного производства жалобщик также не указал, по какой причине его семейная жизнь возможна только в Эстонии.

За нарушение ПДД высылали неоднократно

Согласно данным Регистра наказаний, у Печорина два административных наказания и одно уголовное. Именно те, о которых он и рассказал, других нет.

В PPA сообщили Delfi, что находящиеся в рассмотрении дела департамент не комментирует.

"Если говорить об общих положениях и практиках, то у государства есть право отказать в проживании в Эстонии иностранцу, если он по оценке Департамента полиции погранохраны представляет опасность для других жителей Эстонии, его поведение не стало законопослушным", — поясняет пресс-секретарь PPA Виктория Корпан.

Кстати, PPA неоднократно признавал недействительными виды на жительство и визы иностранцев, делал предписания на выезд или выносил запрет на въезд за разные нарушения закона.

В том числе подобные предписания выносились и за нарушения Закона о дорожном движении. "Для иностранца самый верный способ сохранить право на проживание в Эстонии — не нарушать закон", — констатирует Корпан.

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