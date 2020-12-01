"Мои внуки вообще ходят в русский детский сад". Керсти Кальюлайд в объективе российских СМИ

О России

”Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так. Но мы не верим, что в этом виноват народ России. Мы различаем режим и простых граждан”.

Про язык

”Мои внуки вообще ходят в русский детский сад. Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить хотя бы еще один, а лучше — два языка. Мои младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста. Я ценю языковое богатство”.

О русскоговорящем меньшинстве

”Эстонцы, говорящие на русском языке, не обязательно говорят на языке Путина. Это важное отличие. Мы видим это и можем продемонстрировать это, анализируя восприятие людей. Эстонские юноши, которые происходят из русскоговорящей семьи и прошли военную службу, готовы отстаивать интересы Эстонии наравне с выходцами из эстоноязычных семей”.

СССР

”Я уверена, что моей семье было бы лучше в 1991 году, если бы оккупации никогда не было. Но лично меня это никак напрямую не коснулось. Меня коснулось то, что советское государство наказало мою бабушку. Они не смогли наказать дедушку, но в целом навредили моей семье. И никакой компенсацией этого не вернешь”.

Другие цитаты читайте здесь.