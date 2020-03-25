25.03.2020, 12:56

Модели развития эпидемии: через пару недель больницы могут быть переполнены

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Вахур Кооритс, журналист Eesti Päevaleht
EST
Модели развития эпидемии: через пару недель больницы могут быть переполнены
Andres Putting

Согласно свежему докладу Консультационной научной палаты при правительстве Эстонии, до пика связанного с коронавирусом кризиса остались считанные недели. Доклад, обнародованный во вторник вечером, говорит, что через неделю число пациентов, нуждающихся в больничном лечении, может вырасти до 200, четверть из которых потребуется поместить в реанимацию.

Имеющиеся в распоряжении Eesti Päevaleht расчеты показывают, что при положительном сценарии (если введенные государством экстренные меры будут очень эффективны) через месяц в интенсивной терапии будут нуждаться 230 пациентов. Если меры будут умеренно эффективны, то таких пациентов будет 548, а по самому печальному сценарию на 20 апреля в реанимации будет находится уже 963 человека.

Ученые при этом особого оптимизма не испытывают: принятые до сих пор меры не были очень эффективными. И если всё продолжится прежними темпами, то, вероятно, через две-три недели мы столкнемся с нехваткой мест в реанимациях.

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Что касается смертности, то ее прогнозировать сложно, она прежде всего зависит от того, удастся ли сдержать широкое распространение болезни среди пожилых групп населения. Так, смертность среди людей в возрасте до 60 лет составляет 0,2–1%, а в возрасте свыше 70 лет - в пределах 10–15%.

В реанимациях эстонских больниц в рабочем состоянии имеется 239 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), в резерве находятся еще 50 аппаратов, которые могут расширить реанимационные возможности. Но одними ИВЛ лечение не обеспечить. Препятствием может стать нехватка обученного персонала. К тому же нужны мониторы, лекарства и прочие медицинские принадлежности.

Руководитель научной палаты - профессор микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар - отмечает, что с введением ограничительных мер распространение болезни было стабилизировано, эпидемия шла без экспоненциального роста .

"Это показывает, что введенные в Эстонии ограничения замедлили распространение вируса, но мы должны отдавать себе отчет, что ограничение распространения COVID-19 - длительный процесс, требующий от всех терпения. Неизбежно и то, что для достижения цели нужно ужесточить меры социальной изоляции", - отметила Лутсар.

Проблемой является то, что карантин не воспринимается некоторыми достаточно серьезно. По словам Лутсар, есть случаи, когда помещенные на карантин люди, которые должны сидеть дома отдельно от других, гуляют и разносят заразу. Как вчера заявил на пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас, здесь первостепенное значение приобретает ответственость людей, а также контроль за нерадивыми со стороны полиции, которая при необходимости может штрафовать нарушителей.

Информация об объявленных во вторник новых мерах по борьбе с коронавирусом - здесь.

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