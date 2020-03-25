Модели развития эпидемии: через пару недель больницы могут быть переполнены

Имеющиеся в распоряжении Eesti Päevaleht расчеты показывают, что при положительном сценарии (если введенные государством экстренные меры будут очень эффективны) через месяц в интенсивной терапии будут нуждаться 230 пациентов. Если меры будут умеренно эффективны, то таких пациентов будет 548, а по самому печальному сценарию на 20 апреля в реанимации будет находится уже 963 человека.

Ученые при этом особого оптимизма не испытывают: принятые до сих пор меры не были очень эффективными. И если всё продолжится прежними темпами, то, вероятно, через две-три недели мы столкнемся с нехваткой мест в реанимациях.

Что касается смертности, то ее прогнозировать сложно, она прежде всего зависит от того, удастся ли сдержать широкое распространение болезни среди пожилых групп населения. Так, смертность среди людей в возрасте до 60 лет составляет 0,2–1%, а в возрасте свыше 70 лет - в пределах 10–15%.

В реанимациях эстонских больниц в рабочем состоянии имеется 239 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), в резерве находятся еще 50 аппаратов, которые могут расширить реанимационные возможности. Но одними ИВЛ лечение не обеспечить. Препятствием может стать нехватка обученного персонала. К тому же нужны мониторы, лекарства и прочие медицинские принадлежности.