Модели развития эпидемии: через пару недель больницы могут быть переполнены

Руководитель научной палаты - профессор микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар - отмечает, что с введением ограничительных мер распространение болезни было стабилизировано, эпидемия шла без экспоненциального роста .
"Это показывает, что введенные в Эстонии ограничения замедлили распространение вируса, но мы должны отдавать себе отчет, что ограничение распространения COVID-19 - длительный процесс, требующий от всех терпения. Неизбежно и то, что для достижения цели нужно ужесточить меры социальной изоляции", - отметила Лутсар.
Проблемой является то, что карантин не воспринимается некоторыми достаточно серьезно. По словам Лутсар, есть случаи, когда помещенные на карантин люди, которые должны сидеть дома отдельно от других, гуляют и разносят заразу. Как вчера заявил на пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас, здесь первостепенное значение приобретает ответственость людей, а также контроль за нерадивыми со стороны полиции, которая при необходимости может штрафовать нарушителей.
Информация об объявленных во вторник новых мерах по борьбе с коронавирусом - здесь.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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