18.02.2020, 15:28

Многолетний звукорежиссер ERR Тоомас Каур умер от рака


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Многолетний звукорежиссер ERR Тоомас Каур умер от рака
Foto: erakogu

Фонд лечения рака "Подаренная жизнь" ("Kingitud elu") делится на своей странице в Facebook печальной новостью: сегодня ночью закончилась борьба многолетнего звукорежиссера ERR Тоомаса Каура с тяжелой болезнью. Жертвователи фонда смогли подарить мужчине один дополнительный год жизни.

При помощи фонда Тоомас Каур получил новое лекарство для лечения метастазов рака почки. Через месяц после начала лечения он вернулся на работу в теледом и работал до конца года, когда выяснилось, что болезнь больше не поддается лечению.

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