18.02.2020, 15:28
Многолетний звукорежиссер ERR Тоомас Каур умер от рака
Фонд лечения рака "Подаренная жизнь" ("Kingitud elu") делится на своей странице в Facebook печальной новостью: сегодня ночью закончилась борьба многолетнего звукорежиссера ERR Тоомаса Каура с тяжелой болезнью. Жертвователи фонда смогли подарить мужчине один дополнительный год жизни.
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