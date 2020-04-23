Многодетные семьи Эстонии приглашаются к участию в конкурсе с призом в 7000 евро

”Конкурс рассчитан на семьи с четырьмя и более детьми”, — сказала президент НКО Эстонский союз многодетных семей Аге Ыунап. ”Мы хотим наградить многодетную семью и вручить премию, чтобы дать членам семьи возможность развивать свои знания, навыки и творческую деятельность, становясь примером для других”.

”В этом году награду вручат в одиннадцатый раз подряд, и претендовать на этот титул могут семьи, которые ценят уникальность и особенности всех членов семьи. Номинантами могут стать семьи, в которых родители вкладывают в развитие и благосостояние детей, а также активные и деятельные семьи, являющиеся примером для других”, — сказала президент Эстонского союза многодетных семей Ааге Ыунап.

”Традиционный День большой семьи, который проводился на протяжении 15 лет, в этом году отменен из-за коронавируса, но мы продолжим традицию и вручим титул”, — отметила Ыунап. ”В этот раз награждение пройдет 24-го мая в эфире передачи Hommik Anuga.

Кандидатов на титул ”Большая семья 2020” могут представлять все организации, члены семей и знакомые. Для этого необходимо зайти на сайт Эстонского союза многодетных семей www.lasterikkad.ee и заполнить форму.

Спонсорами мероприятия выступают Bigbank.

Эстонский союз многодетных семей (www.lasterikkad.ee) был создан в 1996-м году с целью поддержки многодетных семей в Эстонии. В него входят 19 организаций, объединяющих семьи с четырьмя или более детьми.