Много вопросов без ответа: Керт Кинго и ее министерство молчат о приеме на работу Якко Вяли(1)
В пятницу в прессе прошло сообщение о том, что министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго берет на работу новым советником Якко Вяли, который ранее неоднократно был замечен в нарушении закона. В довершение ко всему Вяли в пятницу вечером грубо выразился в социальных сетях по отношению к Эвелин Сепп, а в субботу стало известно, что поста советника ему не видать. Кинго до сих пор никак в прессе не прокомментировала произошедшее.
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