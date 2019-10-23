Много вопросов без ответа: Керт Кинго и ее министерство молчат о приеме на работу Якко Вяли

Направленные порталом Delfi в начале недели в адрес министерства вопросы остаются без внятного ответа.

Сегодня утром портал отправил официальный запрос, где целый ряд вопросов касаются Кинго.

По состоянию на 15 часов, ни на этот, ни на более ранние запросы ответа не получено. Вопросы следующие:

Кто предложил имя Якко Вяли как возможного советника?

Кто решил, что Вяли подходит на должность советника Кинго?

Кто пригласил его на работу?

Какую зарплату стал бы получать Вяли?

Какие были бы обязанности Вяли как советника?

Когда Вяли сообщили, что трудовых отношений с ним не будет?

Помимо игнорирования прессы, Кинго была немногословной и в ответах депутатам Рийгикогу. Пару дней назад ряд парламентарии выясняли — кто приглашал Вяли на работу: Кинго или кто-то другой? "Я с ним не встречалась, сразу скажу. Мы не встречались и не говорили на эту тему", — сказала тогда Кинго.