23.10.2019, 16:25

Много вопросов без ответа: Керт Кинго и ее министерство молчат о приеме на работу Якко Вяли

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Грете Пальги
Грете Пальги
EST
Много вопросов без ответа: Керт Кинго и ее министерство молчат о приеме на работу Якко Вяли
Foto: Tiit Blaat

В пятницу в прессе прошло сообщение о том, что министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго берет на работу новым советником Якко Вяли, который ранее неоднократно был замечен в нарушении закона. В довершение ко всему Вяли в пятницу вечером грубо выразился в социальных сетях по отношению к Эвелин Сепп, а в субботу стало известно, что поста советника ему не видать. Кинго до сих пор никак в прессе не прокомментировала произошедшее.

Направленные порталом Delfi в начале недели в адрес министерства вопросы остаются без внятного ответа.

Сегодня утром портал отправил официальный запрос, где целый ряд вопросов касаются Кинго.

По состоянию на 15 часов, ни на этот, ни на более ранние запросы ответа не получено. Вопросы следующие:

Кто предложил имя Якко Вяли как возможного советника?
Кто решил, что Вяли подходит на должность советника Кинго?
Кто пригласил его на работу?
Какую зарплату стал бы получать Вяли?
Какие были бы обязанности Вяли как советника?
Когда Вяли сообщили, что трудовых отношений с ним не будет?

Помимо игнорирования прессы, Кинго была немногословной и в ответах депутатам Рийгикогу. Пару дней назад ряд парламентарии выясняли — кто приглашал Вяли на работу: Кинго или кто-то другой? "Я с ним не встречалась, сразу скажу. Мы не встречались и не говорили на эту тему", — сказала тогда Кинго.

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