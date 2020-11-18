Многие об этом не знают: в случае самоизоляции можно оформить карантинный лист

Такая возможность действовала с 18 мая по 1 июля и действует с 16 июля, когда правительство подписало соответствующее распоряжение, сообщает RusERR.

В случае оформления карантинного листа действуют такие же условия, как и при оформлении больничного: первые три дня самоизоляции не оплачиваются, с четвертого дня его начинает компенсировать работодатель, а с девятого — Больничная касса (но вскоре этот порядок изменится и компенсация будет выплачиваться со второго дня). Ставка компенсации составляет 70% от заработной платы.

Если больничный лист действует до выздоровления, то карантинный — две недели.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!