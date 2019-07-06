06.07.2019, 20:39

«Мне угрожают расправой». Скандал с отравленной клубникой превратил жизнь владельца хутора Sepakõrtsi в ад

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rus.delfi.ee
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«Мне угрожают расправой». Скандал с отравленной клубникой превратил жизнь владельца хутора Sepakõrtsi в ад
Raivo Tasso

Попавшая с подачи Maaleht в скандал c „химической клубникой” малый предприниматель из Валгамаа Ану Яаникесинг относится к тем людям, которые прессу обычно не интересуют: ее безнес мелкий и ни на что не влияет. Помимо клубничного, у нее есть и второй малый бизнес — зерновые и масляничные культуры.

Родившаяся в 1970 году Ану Яаникесинг использует торговую марку Sepakõrtsi Talu как предприниматель-физическое лицо с 1999 года и, по данным бизнес-регистра, все свои обязательства перед государством прилежно выполняет.

Женщина входит в Союз производителей клубники, целью которого является популяризация этой ягоды и повышение ее качетва.

До мая трудился по маркой Sepakõrtsi родившийся в 1990 году Кристьян Яникесинг, теперь он выращивает зерновые и масляничные культуры под брендом Mioruvicus. Правда, в последнем квартале не заплатила государству налог в 500 евро.

Яаникесинг пожаловалась в интервью каналу TV3, что ее жизнь теперь стала настоящим адом, ей даже клубничное время обратно несут и угрожают расправой. Насколько известно, проведенное Ветеренарно-пищевым департаментом расследование нарушений в выращивании клубники на хуторе Sepakõrtsi не обнаружили.

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Напомним, что недавний аудит Госконтроля показал, что эстонские потребители понятия не имеют о том, остатки каких химикатов и пестицидов содержаться в овощах и фруктах, которые они употребляют в пищу. Поэтому Maaleht решил провести эксперимент, и отправить клубнику из Эстонии, Греции и Польши на лабораторный анализ.

На Центральном рынке была приобретена эстонская клубника, выращенная на хуторе Сепакыртси. В ней были обнаружены диметоат и ометоат. Содержание диметоата и ометоата (0,015 и 0,012 мг/кг соответственно) немного превышало норму в 0,01 мг/кг.

Данный вещества — инсектициды, предназначенные для уничтожения вредных насекомых, и акарициды, предназначенные для борьбы с клещами. Это нейротропные яды, которые в большом количестве могут вызвать судороги и даже смерть. Они действуют как при употреблении внутрь, так и при простом контакте и даже вдыхании.

По словам эксперта, диметоат и ометоат — самые опасные из всех обнаруженных в клубнике веществ. Более того, данные пестициды запрещены к использованию в Эстонии при выращивании клубники.

Ану Яаникесинг утверждает, что сама лично ее выращивала и, положа руку на сердце, клянется, что она свои клубничные поля ничем не опрыскивала.

Газета Maaleht передала результаты анализа в соответствующие инстанции. Ветеринарно-пищевой департамент начал производство для выявления возможного нарушения. Департамент сельского хозяйства также инициировал производство по надзору.

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