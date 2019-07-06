«Мне угрожают расправой». Скандал с отравленной клубникой превратил жизнь владельца хутора Sepakõrtsi в ад

Родившаяся в 1970 году Ану Яаникесинг использует торговую марку Sepakõrtsi Talu как предприниматель-физическое лицо с 1999 года и, по данным бизнес-регистра, все свои обязательства перед государством прилежно выполняет.

Женщина входит в Союз производителей клубники, целью которого является популяризация этой ягоды и повышение ее качетва.

До мая трудился по маркой Sepakõrtsi родившийся в 1990 году Кристьян Яникесинг, теперь он выращивает зерновые и масляничные культуры под брендом Mioruvicus. Правда, в последнем квартале не заплатила государству налог в 500 евро.

Яаникесинг пожаловалась в интервью каналу TV3, что ее жизнь теперь стала настоящим адом, ей даже клубничное время обратно несут и угрожают расправой. Насколько известно, проведенное Ветеренарно-пищевым департаментом расследование нарушений в выращивании клубники на хуторе Sepakõrtsi не обнаружили.

Напомним, что недавний аудит Госконтроля показал, что эстонские потребители понятия не имеют о том, остатки каких химикатов и пестицидов содержаться в овощах и фруктах, которые они употребляют в пищу. Поэтому Maaleht решил провести эксперимент, и отправить клубнику из Эстонии, Греции и Польши на лабораторный анализ.

На Центральном рынке была приобретена эстонская клубника, выращенная на хуторе Сепакыртси. В ней были обнаружены диметоат и ометоат. Содержание диметоата и ометоата (0,015 и 0,012 мг/кг соответственно) немного превышало норму в 0,01 мг/кг.