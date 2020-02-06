"Мне остается на жизнь 221 евро, а у меня два ребенка" С февраля судебные исполнители удерживают существенные для инвалидов-должников деньги

Читатели RusDelfi завалили электронную почту редакции. Они отправляют письмо Кассы по безработице, которое получили в начале февраля. Также рассказывают о случившемся. "Я инвалид, мой единственный доход — пособия по нетрудоспособности. Раньше мне приходило 427 евро. Из них 50 евро уходило судебному исполнителю. Теперь ему отчисляют 206 евро. Мне остается на жизнь 221 евро, а у меня еще два ребенка. 13 и 18 лет. У двоих астма и детский ювенильный артрит", — рассказала RusDelfi Елена. Она добавила, что у многих инвалидов есть микро-кредиты, чтобы "хоть как-то жить".

У другой читательницы — Ольги — впервые удержали около 50 евро. "Раньше получала 238, сейчас пришло 189 евро. Нас предупредили совсем недавно, кажется, 3 февраля".

RusDelfi обратился в Кассу по безработице. Там сообщили, что это нововведение от Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.

"Мы оповестили всех тех, кого коснутся изменения. Но мы не видим, сколько денег удерживает судебный исполнителей, это автоматически рассчитывается в системе. Нам тоже обрывают телефон, но людям следует обратиться к своему судебному исполнителю и договориться с ним самостоятельно", — ответили в пресс-службе.

Как утверждает Касса по безработице, порядок удержания может изменить судебный исполнитель, для этого человек должен обратиться к нему с соответствующим заявлением. Предоставленные судебными исполнителями акты ареста обязательны для исполнения кассой по безработице. У Кассы по безработице нет возможности делать за людей соответствующие ходатайства судебным исполнителям.

Контакты судебных исполнителей — ЗДЕСЬ.