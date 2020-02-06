"Мне остается на жизнь 221 евро, а у меня два ребенка" С февраля судебные исполнители удерживают существенные для инвалидов-должников деньги(17)
RusDelfi следит за ситуацией, которая выходит за рамки человечности.
RusDelfi следит за ситуацией, которая выходит за рамки человечности.
Читатели RusDelfi завалили электронную почту редакции. Они отправляют письмо Кассы по безработице, которое получили в начале февраля. Также рассказывают о случившемся. "Я инвалид, мой единственный доход — пособия по нетрудоспособности. Раньше мне приходило 427 евро. Из них 50 евро уходило судебному исполнителю. Теперь ему отчисляют 206 евро. Мне остается на жизнь 221 евро, а у меня еще два ребенка. 13 и 18 лет. У двоих астма и детский ювенильный артрит", — рассказала RusDelfi Елена. Она добавила, что у многих инвалидов есть микро-кредиты, чтобы "хоть как-то жить".
У другой читательницы — Ольги — впервые удержали около 50 евро. "Раньше получала 238, сейчас пришло 189 евро. Нас предупредили совсем недавно, кажется, 3 февраля".
RusDelfi обратился в Кассу по безработице. Там сообщили, что это нововведение от Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.
"Мы оповестили всех тех, кого коснутся изменения. Но мы не видим, сколько денег удерживает судебный исполнителей, это автоматически рассчитывается в системе. Нам тоже обрывают телефон, но людям следует обратиться к своему судебному исполнителю и договориться с ним самостоятельно", — ответили в пресс-службе.
Как утверждает Касса по безработице, порядок удержания может изменить судебный исполнитель, для этого человек должен обратиться к нему с соответствующим заявлением. Предоставленные судебными исполнителями акты ареста обязательны для исполнения кассой по безработице. У Кассы по безработице нет возможности делать за людей соответствующие ходатайства судебным исполнителям.
Контакты судебных исполнителей — ЗДЕСЬ.
Позже Елена сообщила, что поговорила с судебным исполнителем. Ей пообещали вернуть удержанную сумму обратно, но как будет в следующем месяце, по словам исполнителя, не понятно.
RusDelfi отправил запрос в Палату судебных исполнителей и банкротных управляющих и опубликует их ответ как только его получит.
Сообщение:
"Уважаемый получатель пособия на трудоспособность. Хотим уведомить вас о том, что если у вас есть один или несколько актов об аресте от судебных исполнителей, то в связи с внедрением Кассой по безработице инфосистемы удержаний, с начала февраля ежемесячно эти сумму будут удерживаться с вашего пособия на трудоспособность. Это означает, что может удерживаться сумма в большем объеме, чем ранее (…) ", — такое письмо пришло получателям пособий от Кассы по безработице.
Пособия по трудоспособности:
Действующая дневная ставка пособия на трудоспособность — 13,79 евро, согласно которой пособие за один календарный день составляет:
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ортодоксов сняли с рейса из-за "неприятного запаха тела"
Ветерана не пустили на купленное удобное место в самолете
Фанаты «Нью-Джерси» освистали Ковальчука
Убийство беременной в Новосибирске: что стало известно