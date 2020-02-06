06.02.2020, 14:15

"Мне остается на жизнь 221 евро, а у меня два ребенка" С февраля судебные исполнители удерживают существенные для инвалидов-должников деньги

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Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 1
Invaru.Invatehnika ja abivahendid.Tallinn
Invaru.Invatehnika ja abivahendid.TallinnFoto: Vallo Kruuser

RusDelfi следит за ситуацией, которая выходит за рамки человечности.

Читатели RusDelfi завалили электронную почту редакции. Они отправляют письмо Кассы по безработице, которое получили в начале февраля. Также рассказывают о случившемся. "Я инвалид, мой единственный доход — пособия по нетрудоспособности. Раньше мне приходило 427 евро. Из них 50 евро уходило судебному исполнителю. Теперь ему отчисляют 206 евро. Мне остается на жизнь 221 евро, а у меня еще два ребенка. 13 и 18 лет. У двоих астма и детский ювенильный артрит", — рассказала RusDelfi Елена. Она добавила, что у многих инвалидов есть микро-кредиты, чтобы "хоть как-то жить".

У другой читательницы — Ольги — впервые удержали около 50 евро. "Раньше получала 238, сейчас пришло 189 евро. Нас предупредили совсем недавно, кажется, 3 февраля".

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RusDelfi обратился в Кассу по безработице. Там сообщили, что это нововведение от Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.

"Мы оповестили всех тех, кого коснутся изменения. Но мы не видим, сколько денег удерживает судебный исполнителей, это автоматически рассчитывается в системе. Нам тоже обрывают телефон, но людям следует обратиться к своему судебному исполнителю и договориться с ним самостоятельно", — ответили в пресс-службе.

Как утверждает Касса по безработице, порядок удержания может изменить судебный исполнитель, для этого человек должен обратиться к нему с соответствующим заявлением. Предоставленные судебными исполнителями акты ареста обязательны для исполнения кассой по безработице. У Кассы по безработице нет возможности делать за людей соответствующие ходатайства судебным исполнителям.

Контакты судебных исполнителей — ЗДЕСЬ.

Позже Елена сообщила, что поговорила с судебным исполнителем. Ей пообещали вернуть удержанную сумму обратно, но как будет в следующем месяце, по словам исполнителя, не понятно.

RusDelfi отправил запрос в Палату судебных исполнителей и банкротных управляющих и опубликует их ответ как только его получит.

Сообщение:

"Уважаемый получатель пособия на трудоспособность. Хотим уведомить вас о том, что если у вас есть один или несколько актов об аресте от судебных исполнителей, то в связи с внедрением Кассой по безработице инфосистемы удержаний, с начала февраля ежемесячно эти сумму будут удерживаться с вашего пособия на трудоспособность. Это означает, что может удерживаться сумма в большем объеме, чем ранее (…) ", — такое письмо пришло получателям пособий от Кассы по безработице.

Пособия по трудоспособности:

Действующая дневная ставка пособия на трудоспособность — 13,79 евро, согласно которой пособие за один календарный день составляет:

  • в случае частичной трудоспособности 57% от действующей дневной ставки пособия (7,8603 евро в день, приблизительно 235,81 евро в месяц);
  • в случае отсутствия трудоспособности 100% от действующей дневной ставки пособия (13,79 евро в день, приблизительно 413,70 евро в месяц).
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