"Мне не дали проголосовать граждане Эстонии". Выходец из Беларуси — о ситуации на родине и особенностях голосования в Таллинне

Давно ли покинул Беларусь? Можешь ли представить, что такие события были бы возможны 5-7 лет назад?

Я уехал из Беларуси два года назад с небольшим. Представить, что такие события возможны в беларуси пять-семь лет назад очень сложно. Действительно, произошли качественные изменения в сознании людей, с одной стороны, люди перестали бояться, и то, что мы видим — это удивительно. С другой стороны, людей, видимо, по-настоящему достали.

Вообще, ситуация в Беларуси такая, что белорусский рубль девальвировался за десять лет, кажется, в восемь раз, так что фактически два раза люди обеднели в два или три раза за одну ночь, поэтому можно было бы представить, что иллюзий ни у кого нет. Однако в 2014 году, например, как раз на фоне украинских событий и на фоне роли России в этих событиях стало казаться, что в Беларуси совсем неплохо жить. В России на Болотной людей разгоняют, в Украине интервенция, партизанская война, захват Крыма, а Беларусь — островок спокойствия. И да, пять-семь лет назад очень сложно представить, чтобы что-либо подобное происходило.

Как думаешь, возможна ли победа протестующих? И каков наиболее вероятный исход конфликта?

Вопрос очень сложный, я не политолог. Еще дней пять назад я сказал бы, что вообще в это не верю, потому что фактически у подобного конфликта какие могут быть исходы? Это все-таки добровольная передача власти — человек, удерживающий сейчас власть отказывается от своих претензий на президентское место и обеспечивает эту передачу власти и объявление реальных результатов выборов. Второй вариант — силовой революционный, когда протестующие берут дворец, арестовывают Лукашенко, и фактически это — революция в стране, несмотря на то, что это революция во имя законно избранного президента.

И третий вариант, который озвучила Екатерина Шульман, если я не ошибаюсь — вариант военной хунты, популярный в Латинской Америке, когда ближайшее окружение диктатора — давайте называть вещи своими именами — понимает, что диктатор все больше выходит из-под контроля, становится все менее предсказуемым, а это с узурпаторами власти, наверное, происходит всегда. И в таком случае они, чтобы сохранить свои шкуры, а иногда и позиции, совершают военный переворот, заявляя "мы узнали, какие несправедливости происходят в нашей стране, мы глубоко этим потрясены, это недопустимо, мы арестовываем бывшего президента Лукашенко". И далее они либо устраивают свой военный режим, который через 10-20 лет передает власть на выборах, либо они делают это сразу, устанавливают временное правительство на полгода и передают власть на выборах за счет получения гарантий личной безопасности и, повторюсь, возможно, сохранения постов.