19.08.2020, 15:31

"Мне не дали проголосовать граждане Эстонии". Выходец из Беларуси — о ситуации на родине и особенностях голосования в Таллинне

 (65)
Нина Брянцева
EST 16
Minsk 18.august 2020
Minsk 18.august 2020Foto: Erikorrespondent

Гражданин Беларуси, проживающий на данный момент в Эстонии, в беседе с RusDelfi рассказал о том, почему происходящие сейчас события сложно представить пять лет назад, и как так вышло, что ему силой не дали проголосовать в белорусском посольстве в Эстонии.

Давно ли покинул Беларусь? Можешь ли представить, что такие события были бы возможны 5-7 лет назад?

Я уехал из Беларуси два года назад с небольшим. Представить, что такие события возможны в Беларуси пять-семь лет назад очень сложно. Действительно, произошли качественные изменения в сознании людей, с одной стороны, люди перестали бояться, и то, что мы видим — это удивительно. С другой стороны, людей, видимо, по-настоящему достали.

Вообще, ситуация в Беларуси такая, что белорусский рубль девальвировался за десять лет, кажется, в восемь раз, так что фактически два раза люди обеднели в два или три раза за одну ночь, поэтому можно было бы представить, что иллюзий ни у кого нет. Однако в 2014 году, например, как раз на фоне украинских событий и на фоне роли России в этих событиях стало казаться, что в Беларуси совсем неплохо жить. В России на Болотной людей разгоняют, в Украине интервенция, партизанская война, захват Крыма, а Беларусь — островок спокойствия. И да, пять-семь лет назад очень сложно представить, чтобы что-либо подобное происходило.

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Как думаешь, возможна ли победа протестующих? И каков наиболее вероятный исход конфликта?

Вопрос очень сложный, я не политолог. Еще дней пять назад я сказал бы, что вообще в это не верю, потому что фактически у подобного конфликта какие могут быть исходы? Это все-таки добровольная передача власти — человек, удерживающий сейчас власть отказывается от своих претензий на президентское место и обеспечивает эту передачу власти и объявление реальных результатов выборов. Второй вариант — силовой революционный, когда протестующие берут дворец, арестовывают Лукашенко, и фактически это — революция в стране, несмотря на то, что это революция во имя законно избранного президента.

И третий вариант, который озвучила Екатерина Шульман, если я не ошибаюсь — вариант военной хунты, популярный в Латинской Америке, когда ближайшее окружение диктатора — давайте называть вещи своими именами — понимает, что диктатор все больше выходит из-под контроля, становится все менее предсказуемым, а это с узурпаторами власти, наверное, происходит всегда. И в таком случае они, чтобы сохранить свои шкуры, а иногда и позиции, совершают военный переворот, заявляя "мы узнали, какие несправедливости происходят в нашей стране, мы глубоко этим потрясены, это недопустимо, мы арестовываем бывшего президента Лукашенко". И далее они либо устраивают свой военный режим, который через 10-20 лет передает власть на выборах, либо они делают это сразу, устанавливают временное правительство на полгода и передают власть на выборах за счет получения гарантий личной безопасности и, повторюсь, возможно, сохранения постов.

Веришь ли ты в то, что говорят об избиении граждан, явном насилии и превышении полномочий со стороны спецслужб?

Это уже не вопрос веры, количество доказательств и кошмарность этих историй не поддается гипотезе о возможных фальсификациях, невозможно это сфальсифицировать. Для этого должна была бы работать огромная медиа студия за огромные деньги. Нет, это действительно так, действительно происходят ужасные вещи — над людьми издеваются, людей избивают, насилуют, калечат. Короткий ответ на вопрос — верю, но правильнее сказать — убежден в этом.

Голосовал ли ты сам? Если не секрет, то за кого?

Это грустная и интересная история. Мне не дали проголосовать граждане Эстонии. Я хотел голосовать за Светлану Тихановскую, я хотел сфотографировать свой бюллетень и отправить его на платформу "Голос", это онлайн-экзитполл. Когда я пришел к участку, я увидел, что приехала эстонская полиция к участку для голосования в белорусском посольстве, я увидел, что есть конфликт. В общем-то, я понимал, что происходит.

Я увидел нескольких людей, которым запретили зайти на участок с телефонами. Я их поддержал, сказал, что этот запрет незаконный, попросил обосновать его. Сотрудник службы охраны — это коммерческая компания, нанятая Посольством Беларуси для его охраны — сказал другому человеку: "Вам же уже сотрудник посольства на все ответил!". На что человек возразил, что это не так, сотрудник ничего не обосновал и не сослался ни на один закон.

Я поддержал этих людей, ведь требование может быть о запрете голосовой связи, его никто не собирается нарушать, требование может быть о запрете фотосъемки в посольстве — его тоже никто не собирается нарушать. Но вот требование конфисковать на входе у нас наш личный предмет, имущество, которое не является опасным? Это мой личный компьютер с множеством персональных данных, в том числе о банковских картах, никому я отдавать его не хочу и не обязан.

Мне на это русскоговорящий сотрудник охраны ответил: "Ты сюда что, пришел протестовать? Тогда иди на другую сторону улицы". Я ответил, что пришел голосовать, на что охранник опять предложил отдать телефон и пройти. Я ответил, что это незаконное требование. Постоял некоторое время с этими людьми в "предбаннике посольства". Сотрудники охраны сказали мне, что я просто выучил какие-то фразы из интернета. Было видно, что им самим не очень удобно в этой ситуации, но я говорил им прямым текстом, что они нарушают закон по требованию своего работодателя. Тот может давать им любые инструкции, но если он говорит нарушить закон — это не снимает с них ответственность.

Через некоторое время они поняли, что я не уйду, поэтому предложили мне уйти по-хорошему и пригрозили иначе вывести меня силой. При этом присутствовал офицер полиции Эстонии, который тоже абсолютно не был заинтересован в законности происходящего. Он был заинтересован только в том, чтобы не было конфликтной ситуации. Он мне вообще так сказал: "Я сейчас вообще перестану с вами говорить по-русски, я эстонский офицер и не обязан говорить с вами по-русски". Я предложил ему перейти на английский и у меня сложилось впечатление, что он не понял, что я ему только что сказал. До этого он объяснил мне, что по-русски он может не понимать какие-то вещи вроде "законность", я по-английски повторил ему свои аргументы.

В итоге сотрудники охраны деликатно, но тем не мене явно применяя силу, под руки меня вывели из посольства. После чего я на участок не возвращался и ушел.

Официальные власти сейчас говорят о том, что митинги — результат иностранного вмешательства в дела Беларуси. Есть ли какие-нибудь основания верить таким заявлениям, на твой взгляд?

На мой взгляд, это — полная чушь. Опять же, для того, чтобы подобный митинг не имея должных протестных масс организовать, нужно очень много денег. В Минске на марше Свободы по скромным оценкам была четверть миллиона людей. Если хотя бы каждому из них заплатили по сто долларов, то это — двадцать пять миллионов только на один выход. Ну не пойдет же человек за 10 долларов, если ему нет дела. Просто математически эта гипотеза — бред, заезженная пропагандистская пластинка. Люди, которые сейчас занимаются в Беларуси пропагандой, лишены фантазии и им не хватает ума. Поэтому они говорят то, что у них раньше заходило, они используют топорные грубые фейки.

Естественно, у них нет никаких доказательств, они арестовали человека, у которого в рюкзаке было десять тысяч долларов. За эти деньги даже сигарету нельзя купить каждому недовольному . Человек продал машину, получил наличные деньги, а они поймали его и кричат, что он нес оплату протестующим. Полный бред.

Но если пытаться это все еще раз рассматривать. то, что мы видим в плане разношерстности толпы и агитматериалов, если так можно назвать — это баннеры, это плакаты и баннеры, пошитые самостоятельно, все это говорит о том, что это — стихийные действия. Есть идеи, есть акции, которые создаются, вроде похода девушек с зеркалами с вопросительными знаками. То есть, это действительно кто-то придумал и собрали какое-то количество участников. Но это были десятки людей, а здесь идеи стихийные, девушки в белом с цветами. Это кто-то придумал, сказал — давайте, вышло сначала десять человек, потом сто, а потом тысяча девушек и женщин ходит по городам Беларуси с белыми розами или другими цветами.

Опять же, я не могу представить ни одну страну, которая могла бы настолько масштабно финансово и с точки зрения людского ресурса вкладываться в Беларусь, потому что кому это нужно? Кому это нужно кроме людей, которые там живут и которых это действительно все достало.

Как ты относишься к ситуации в Беларуси в общем?

Происходят, с одной стороны, вещи ужасные, я испытываю сильный гнев и иногда — отчаяние по поводу этого, с другой стороны, происходят вещи прекрасные, потому что страна, про которую все решили, что это — страна тихих и покорных людей, оказалась страной, в которой рождается гражданское общество, национальное самосознание в широком смысле.

В это мне было очень сложно поверить и забастовки общенациональные именно ведущих предприятий, таких как Беларуськалий, МАЗ, Белшина, химическая промышленность. Нафтан, Гродно Азот, это действительно те немногие предприятия, которые производят продукцию на экспорт, зарабатывают деньги. Некоторые из других предприятий — дотационные, живут за счет государства, фактически, люди получают зарплату большую, чем ценность продукта, который они производят. И вот если эти люди говорят : "Уходи!", это значит действительно, в обществе произошло качественное изменение.

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