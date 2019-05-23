23.05.2019, 07:08

”Мне даже не на что купить дочерям подарки!” Высокий руководитель стал неизлечимо больным инвалидом и хочет вывести свои пенсионные накопления

 (40)
Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
EST 13
”Мне даже не на что купить дочерям подарки!” Высокий руководитель стал неизлечимо больным инвалидом и хочет вывести свои пенсионные накопления
INIMENE KUI KULUARTIKKEL: Kalle Tarien leiab, et kui Eesti riiki majanda­taks sama kulu­efektiivselt nagu meditsiini – mida tegelikult ei peaks sellisel moel majandama –, elaksime tõelises külluses.Foto: Vallo Kruuser

Калле Тариену (57) очень не помешали бы те 30 000 евро, которые находятся сейчас ”под замком” в его второй пенсионной ступени. Он, некогда высокооплачиваемый руководитель высшего звена, на данный момент является неизлечимо больным пенсионером по нетрудоспособности, пишет Eesti Ekspress.

Cейчас в свое время амбициозный, уверенный в себе и спортивный мужчина превратился в больного помятого человека с опухолью в почках и легких и метастазами в мозге. Свой отпечаток наложил и сахарный диабет и проблемы с сердцем. ”Мое падение было тотальным”, — говорит мужчина.

Он выпивает глоток воды и извиняется за то, что из-за метастаз у него могут проявляться нарушения речи. У мужчины — 100% потеря трудоспособности. Рука не работает, память подводит, двигаться трудно. Зимой, когда скользко, он и вовсе не может выходить на улицу.

Каждый месяц Тариен получает от государства пенсию по нетрудоспособности в размере более 600 евро. Это больше, чем у многих его товарищей по несчастью, так как когда-то он получал большую зарплату. Ежемесячно к пенсии прибавляется и пособие по инвалидности в размере 53 евро. Мужчина говорит, что сейчас ему приходится жить на сумму, которая в десять раз меньше его былых доходов. В 2002-2006 гг он работал членом правления Eesti Post, а затем руководителем одного из отделов финской почты, где получал более 7000 евро в месяц.

Сейчас из-за болезни ему очень нужны деньги, и единственный имеющийся резерв — накопления второй пенсионной ступени на более чем 30 000 евро. По действующим правилам, доступ к этим деньгам Тариен получит только в 2026 году, когда выйдет на пенсию по старости. При этом мужчина совсем не уверен, что вообще доживет до этого времени.

На настоящий момент ко второй пенсионной ступени подключено более 730 000 жителей Эстонии. Объемы фондов превышают 4,3 млрд евро. Тариен отмечает, что разговоры о возможном превращении пенсионной ступени в добровольную ведутся, в основном, в негативном ключе. ”Но никто не говорит о том, сколько людей могли бы за счет накопленных во второй пенсионной ступени средств, например, погасить свои обязательства перед банками”, — рассуждает он. Он отмечает, что повидал множество больных людей, которые нуждались в реальных деньгах на повседневные расходы, в то время как их деньги лежали где-то ”под замком”.

”Я бы хотел посмотреть на человека, который принимает решения и скажет, что инвалид со 100% нетрудоспособностью и четвертой стадией рака не должен иметь возможность воспользоваться накопленными деньгами. Пусть умирает в долгах и оставляет деньги в наследство”.

Под откос красивая жизнь Тариена пошла десять лет назад, когда от рака умерла его жена и мать его двух дочерей. Мужчина погрузился в глубокую депрессию, а в 2013 году и сам получил ужасный диагноз.

Все это было очень неожиданно. Операция, лечение. Жил Тариен на попроекные заработки и сбережения, а вскоре у него диагностировали еще и нарушения сердечного ритма и сахарный диабет. Мужчина не скрывает наличие слабости в виде тяги к спиртному, но говорит, что в сложные времена алкоголь помогал ему справиться с депрессией.

На что бы он потратил эти 30 000 евро, если бы у него появилась возможность их забрать?

На лечение и здоровье. На дочерей, которые заканчивают в этом году гимназию. ”У меня нет денег даже на то, чтобы сделать им подарки на выпускной. Часть денег дал бы им”. На то, чтобы привести в порядок дом, в котором живет с ними. На возвращение долгов друзьям.

Мужчина рад, что правительство рассматривает возможность реформы пенсионной системы, и говорит, что все ее критики просто не сталкивались с тем, с чем столкнулся он.

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