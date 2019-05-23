”Мне даже не на что купить дочерям подарки!” Высокий руководитель стал неизлечимо больным инвалидом и хочет вывести свои пенсионные накопления

На настоящий момент ко второй пенсионной ступени подключено более 730 000 жителей Эстонии. Объемы фондов превышают 4,3 млрд евро. Тариен отмечает, что разговоры о возможном превращении пенсионной ступени в добровольную ведутся, в основном, в негативном ключе. ”Но никто не говорит о том, сколько людей могли бы за счет накопленных во второй пенсионной ступени средств, например, погасить свои обязательства перед банками”, — рассуждает он. Он отмечает, что повидал множество больных людей, которые нуждались в реальных деньгах на повседневные расходы, в то время как их деньги лежали где-то ”под замком”.
”Я бы хотел посмотреть на человека, который принимает решения и скажет, что инвалид со 100% нетрудоспособностью и четвертой стадией рака не должен иметь возможность воспользоваться накопленными деньгами. Пусть умирает в долгах и оставляет деньги в наследство”.
Под откос красивая жизнь Тариена пошла десять лет назад, когда от рака умерла его жена и мать его двух дочерей. Мужчина погрузился в глубокую депрессию, а в 2013 году и сам получил ужасный диагноз.
Все это было очень неожиданно. Операция, лечение. Жил Тариен на попроекные заработки и сбережения, а вскоре у него диагностировали еще и нарушения сердечного ритма и сахарный диабет. Мужчина не скрывает наличие слабости в виде тяги к спиртному, но говорит, что в сложные времена алкоголь помогал ему справиться с депрессией.
На что бы он потратил эти 30 000 евро, если бы у него появилась возможность их забрать?
На лечение и здоровье. На дочерей, которые заканчивают в этом году гимназию. ”У меня нет денег даже на то, чтобы сделать им подарки на выпускной. Часть денег дал бы им”. На то, чтобы привести в порядок дом, в котором живет с ними. На возвращение долгов друзьям.
Мужчина рад, что правительство рассматривает возможность реформы пенсионной системы, и говорит, что все ее критики просто не сталкивались с тем, с чем столкнулся он.