”Мне даже не на что купить дочерям подарки!” Высокий руководитель стал неизлечимо больным инвалидом и хочет вывести свои пенсионные накопления

Cейчас в свое время амбициозный, уверенный в себе и спортивный мужчина превратился в больного помятого человека с опухолью в почках и легких и метастазами в мозге. Свой отпечаток наложил и сахарный диабет и проблемы с сердцем. ”Мое падение было тотальным”, — говорит мужчина.

Он выпивает глоток воды и извиняется за то, что из-за метастаз у него могут проявляться нарушения речи. У мужчины — 100% потеря трудоспособности. Рука не работает, память подводит, двигаться трудно. Зимой, когда скользко, он и вовсе не может выходить на улицу.

Каждый месяц Тариен получает от государства пенсию по нетрудоспособности в размере более 600 евро. Это больше, чем у многих его товарищей по несчастью, так как когда-то он получал большую зарплату. Ежемесячно к пенсии прибавляется и пособие по инвалидности в размере 53 евро. Мужчина говорит, что сейчас ему приходится жить на сумму, которая в десять раз меньше его былых доходов. В 2002-2006 гг он работал членом правления Eesti Post, а затем руководителем одного из отделов финской почты, где получал более 7000 евро в месяц.

Сейчас из-за болезни ему очень нужны деньги, и единственный имеющийся резерв — накопления второй пенсионной ступени на более чем 30 000 евро. По действующим правилам, доступ к этим деньгам Тариен получит только в 2026 году, когда выйдет на пенсию по старости. При этом мужчина совсем не уверен, что вообще доживет до этого времени.