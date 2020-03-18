MKM открыло для предпринимателей единый контактный пункт

”Кризисная ситуация перевернула жизнь многих предпринимателей, что называется, вверх дном и вызвала у нас много остающихся без ответа вопросов, которые требуют решения”, — отметил министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару. ”Поэтому мы решили создать для них место, где есть возможность получить ответы на связанные с кризисом злободневные вопросы и оставить сообщение о своих проблемах”.

Контактный пункт Министерства экономики и коммуникаций является трехуровневым. Первым уровнем стал находящийся на сайте министерства и регулярно дополняющийся перечень часто повторяющихся вопросов (ЧАВО). Мы рекомендуем всем в первую очередь ознакомиться с приведенными там ответами.

Второй уровень контактного пункта — это предусмотренный специально для представления вопросов на эту тему адрес э-почты covid19@mkm.ee . Сюда имеет смысл без долгих колебаний обращаться всем предпринимателям, которые не нашли ответов на свои вопросы на сайте в разделе ЧАВО.

Третьим уровнем стали предназначенные для предпринимателей вебинары в среде Zoom, где размещается вся новая поступающая информация и даются ответы на вопросы, так сказать, в прямом эфире. Вебинары проходят в соответствии с необходимостью, а время их проведения можно найти в текущем порядке на титульной странице сайта MKM.