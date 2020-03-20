Митрополит Таллинский и всея Эстонии обратился к священнослужителям

Сегодня мир переживает серьёзные испытания, защищаясь от ”чумы XXI века” — коронавирусной инфекции. Современный человек не сердцем, а умом пытается охватить устройство духовного мира. Ум не видит ни Бога, ни ангелов, ни бесов. Он видит только свои мысли. Но мысли не бывают сами по себе. Они — плод деятельности соответствующего духа.

Нависшая над миром некая ”апокалиптичность” проявляет в человеке всё: и слабость духа, и добродетели. Кто-то молится и старается помочь ближнему пережить невзгоды, а кто-то паникует и ищет лишь виновных.

Истинно верующие никогда не должны поддаваться страху перед любого рода эпидемиями, а наоборот должны усиленно молиться об их преодолении и о даровании сил врачам, помогающим людям бороться с тяжкими заболеваниями!

Мы можем называть по-разному то, что сотрясло наш мир: ”пандемией” или ”маскировкой мирового экономического кризиса”, но то, что происходит с человечеством, заставит людей переосмыслить многие заблуждения, недавно культивируемые, и вспомнить вечные ценности — милосердие и сострадание к ближнему.

Человечество, находясь под угрозой смерти, должно не только пересмотреть свое бытие, но и обратить свои взоры к Богу, Который, посетив нас сегодня, показал всю зыбкость нашего земного существования.

Но в минуты тяжких испытаний должна только крепнуть вера! Верующий в Бога всегда пребывает в Свете любви и душевного спокойствия, ибо Господь всегда рядом с нами и Он — наше Спасение! В Евангелии чаще всего Господь говорит Своим ученикам ”не бойтесь!”, то есть — если вы верите, что рядом с вами Бог, то что же может случиться плохого для души вашей?!