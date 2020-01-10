Мистика с ценами: ибуметин для больничной аптеки — за 48 центов, потребителю — за 2,56 евро

Вместе с экспертами редакция "Очевидца" проанализировала цены на сто самых продаваемых лекарств, как рецептурных, так и безрецептурных: к примеру, пачку ибуметина больницам продают за 48 центов, а аптеке почти на евро дороже, в аптеке добавляется наценка, а потребителю пачка этого средства от головной боли обходится в 2,56 евро.

При анализе цен бросается в глаза огромная разница на самые обычные препараты, от парацетамола и лекарств от головной боли до препаратов от бессонницы и расстройств пищеварения — разница иногда достигает 60-90%.

Оптовики объясняют гигантскую разницу в ценах эффектом масштаба: больницы — крупные клиенты, поэтому получают большие скидки, тем более что закупают лекарства в рамках государственного тендера.

Объяснение оптовиков могло бы показаться логичным, если бы реальность не свидетельствовала об обратном: по сравнению с их собственными аптечными сетями больницы, образно говоря, просто карлики — оказавшаяся в распоряжении "Очевидца" таблица наглядно показывает, что в 2018 году больницы купили примерно 2500 упаковок ибуметина, тогда как обычные аптеки 200 000 упаковок.