"Миражи" французских ВВС совершат полеты над Эстонией на малых высотах

На текущей неделе базирующиеся в Эмари пилоты французских военно-воздушных сил на истребителях Mirage 2000-5 совершат тренировочные полеты над Эстонией. Самолеты будут летать на малых высотах, но не ниже, чем 152 метра.
Полеты пройдут 12 и 13 августа в Западной, Центральной и Южной Эстонии в промежутке с 15 до 16 часов. Возможно, что маршрут истребителей пройдет над поселками или хуторами, но, по возможности, они постараются в ходе тренировок избегать населенных пунктов.
Тренировочные полеты на низких высотах согласуются с эстонским законодательством, они выполняются по договоренности с Летным департаментом и государственным предприятием по управлению воздушным движением Lennuliiklusteenindus AS.
Самолеты НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы на основе ротации. В настоящее время на дежурстве находятся истребители Mirage 2000-5 французских ВВС.
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