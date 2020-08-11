"Миражи" французских ВВС совершат полеты над Эстонией на малых высотах

Полеты пройдут 12 и 13 августа в Западной, Центральной и Южной Эстонии в промежутке с 15 до 16 часов. Возможно, что маршрут истребителей пройдет над поселками или хуторами, но, по возможности, они постараются в ходе тренировок избегать населенных пунктов.

Тренировочные полеты на низких высотах согласуются с эстонским законодательством, они выполняются по договоренности с Летным департаментом и государственным предприятием по управлению воздушным движением Lennuliiklusteenindus AS.

Самолеты НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы на основе ротации. В настоящее время на дежурстве находятся истребители Mirage 2000-5 французских ВВС.