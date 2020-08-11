11.08.2020, 19:15

"Миражи" французских ВВС совершат полеты над Эстонией на малых высотах

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"Миражи" французских ВВС совершат полеты над Эстонией на малых высотах
Силы обороны Эстонии

На текущей неделе базирующиеся в Эмари пилоты французских военно-воздушных сил на истребителях Mirage 2000-5 совершат тренировочные полеты над Эстонией. Самолеты будут летать на малых высотах, но не ниже, чем 152 метра.

Полеты пройдут 12 и 13 августа в Западной, Центральной и Южной Эстонии в промежутке с 15 до 16 часов. Возможно, что маршрут истребителей пройдет над поселками или хуторами, но, по возможности, они постараются в ходе тренировок избегать населенных пунктов.

Тренировочные полеты на низких высотах согласуются с эстонским законодательством, они выполняются по договоренности с Летным департаментом и государственным предприятием по управлению воздушным движением Lennuliiklusteenindus AS.

Самолеты НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы на основе ротации. В настоящее время на дежурстве находятся истребители Mirage 2000-5 французских ВВС.

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