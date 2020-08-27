27.08.2020, 21:20

Минюст затормозил процесс узаконивания принудительной остановки для водителей-нарушителей


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Rahunemispeatus
Esimesed kiiruseületajad said täna valida, kas maksavad trahvi rahas või oma ajaga.Foto: Tiit Blaat

В июне правовая комиссия Рийгикогу единогласно решила инициировать законопроект, который позволит в дальнейшем использовать в отношении превысивших скорость водителей принудительную остановку в качестве альтернативы денежному штрафу, но Министерство юстиции направило поправки на доработку, пишет rus.err.

По словам генерального директора по развитию Департамента полиции и погранохраны Элари Касеметса, результаты эксперимента доказывают, что штраф действительно не самый действенный метод борьбы с менее серьезными нарушениями.

Министерство юстиции законопроект поддерживает, но отправлять его на рассмотрение в правительство не спешит. В министерстве считают, что законопроект нуждается в доработке и более детальном изучении.

"Сейчас нет хорошего представления о влиянии подобных мер, ведь полиция проводила эксперимент с принудительной успокоительной остановкой только два раза", — объяснил советник отдела криминальной политики Министерства юстиции Маркус Кярнер.

Кярнер также отметил, что в проекте следует подробно расписать, сколько средств потребуется на создание информационной системы, которая отслеживала бы соблюдение водителем принудительной остановки.

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