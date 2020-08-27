Минюст затормозил процесс узаконивания принудительной остановки для водителей-нарушителей

По словам генерального директора по развитию Департамента полиции и погранохраны Элари Касеметса, результаты эксперимента доказывают, что штраф действительно не самый действенный метод борьбы с менее серьезными нарушениями.
Министерство юстиции законопроект поддерживает, но отправлять его на рассмотрение в правительство не спешит. В министерстве считают, что законопроект нуждается в доработке и более детальном изучении.
"Сейчас нет хорошего представления о влиянии подобных мер, ведь полиция проводила эксперимент с принудительной успокоительной остановкой только два раза", — объяснил советник отдела криминальной политики Министерства юстиции Маркус Кярнер.
Кярнер также отметил, что в проекте следует подробно расписать, сколько средств потребуется на создание информационной системы, которая отслеживала бы соблюдение водителем принудительной остановки.
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