Минсоцдел: система помощи по уходу за пожилыми людьми устарела

Стоимость отделений, где обеспечивают круглосуточный уход за пожилыми людьми может составлять до 1500 евро в месяц, если учитывать стоимость лекарств и памперсов, а ожидание места в центре по уходу может растянуться на полгода — год.

"Если есть проблема, то Таллинн частично покрывает расходы пожилых людей, нуждающихся в присмотре в немуниципальных центрах, в этом году у нас 426 случаев, в среднем это порядка 350 евро — это та сумма, которая выделяется городом. Сейчас город старается улучшить услуги на дому, чтобы человек максимально долго мог находиться дома", — пояснила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина.

Даже в Министерстве социальных дел признают, что нынешняя система, когда несколько поколений вынуждены оплачивать дорогой уход за своими родственниками, устарела и её необходимо менять.

"Мы предложим правительству новые возможности, как решить этот вопрос, основной вопрос: сколько можно требовать со стороны близких. В ноябре мы поставим этот вопрос в правительстве", — сказал вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе.