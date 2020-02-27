Минсоцдел поясняет: в каких случаях дадут больничный и как защититься от коронавируса

Пациент находится на попечении врачей в инфекционной клинике Западно-Таллиннской центральной больницы. Департамент здоровья выясняет с кем контактировал больной. Наши медицинские учреждения и все компетентные органы получили инструкции и готовы действовать в случае необходимости, говорится в пресс-релизе Министерства социальных дел.

"Люди, которые подозревают у себя коронавирус, должны связаться со своим семейным врачом или по номеру семейных врачей 1220, или же позвонить по номеру экстренной помощи 112, если это необходимо”, — сказал министр Танель Кийк.

Лучшая защита от распространения заболевания — это соблюдение обычных правил гигиены, таких как мытье рук, а также стоит избегать людей с респираторными симптомами. После возвращения из зоны риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, при возможности не ходите на работу или учебу, и немедленно связаться с врачом, если у вас жар, кашель или затрудненное дыхание, и сообщить ему о своей поездке.

Коронавирус стоит заподозрить, если вы недавно посещали места распространения вируса и у вас есть специфические для этого вируса симптомы. В противном случае мы имеем дело с распространенными гриппом или гриппоподобным вирусом.