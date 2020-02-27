27.02.2020, 21:27

Минсоцдел поясняет: в каких случаях дадут больничный и как защититься от коронавируса

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Минсоцдел поясняет: в каких случаях дадут больничный и как защититься от коронавируса
pixabay.com

Департамент здоровья подтвердил сегодня, 27 февраля, первый случай COVID-19 в Эстонии. Пациент находится в инфекционной клинике Западно-Таллиннской центральной больницы. Департамент здоровья выясняет, кто находился в контакте с заболевшим. Дальнейшее распространение вируса предотвращается в соответствии с инструкциями Департамента здоровья, передает Минсоцдел.

Пациент находится на попечении врачей в инфекционной клинике Западно-Таллиннской центральной больницы. Департамент здоровья выясняет с кем контактировал больной. Наши медицинские учреждения и все компетентные органы получили инструкции и готовы действовать в случае необходимости, говорится в пресс-релизе Министерства социальных дел.

"Люди, которые подозревают у себя коронавирус, должны связаться со своим семейным врачом или по номеру семейных врачей 1220, или же позвонить по номеру экстренной помощи 112, если это необходимо”, — сказал министр Танель Кийк.

Лучшая защита от распространения заболевания — это соблюдение обычных правил гигиены, таких как мытье рук, а также стоит избегать людей с респираторными симптомами. После возвращения из зоны риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, при возможности не ходите на работу или учебу, и немедленно связаться с врачом, если у вас жар, кашель или затрудненное дыхание, и сообщить ему о своей поездке.

Коронавирус стоит заподозрить, если вы недавно посещали места распространения вируса и у вас есть специфические для этого вируса симптомы. В противном случае мы имеем дело с распространенными гриппом или гриппоподобным вирусом.

По словам руководителя Эстонской больничной кассы Райна Лаане, выдача больничного листа оправдана, если человек находился в зоне риска, был в контакте с носителем вируса или имеет симптомы заболевания. ”Если врач подозревает, что пациент нуждается в домашнем лечении или наблюдении, то в таком случае врач выписывает больничный лист или справку об уходе за ребенком. Больничная касса обычно выплачивает пособие по болезни или уходу на основании справки о нетрудоспособности, как и в случае других заболеваний”, — сказал Райн Лаане.

Департамент здоровья информирует население Эстонии и государственные учреждения о распространении вируса и о касающихся Эстонии аспектах развитиях ситуации и своевременно обновляет информацию на своей домашней странице.

”Первый случай Covid-19 показал, что работники здравоохранения Эстонии могут оперативно реагировать на подозрение на коронавирус. Человек и сопровождающий его ребенок были немедленно доставлены в инфекционную клинику Западно-Таллиннской центральной больницы для соблюдения всех мер предосторожности, и Департамент здоровья связался с людьми, которые находились в контакте с пациентом. Это очевидно, что коронавирус появился и в Эстонии. Сейчас важно предотвратить локальное распространение вируса. Быстрый обмен информацией между разными ведомствами и предоставление общественности сбалансированной, основанной на фактических данных информации и поведенческих рекомендаций — это ключ к предотвращению распространения вируса”, — сказала генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило.

Правительство создало рабочую группу во главе с министром социальных дел по предотвращению распространения коронавируса. Рабочая группа собралась сегодня в министерстве социальных дел, 27 февраля, в 15 часов. Задача целевой группы — представить правительству республики предложения о мерах, которые должны быть приняты 28 февраля к 10 часам утра.

Читайте подробнее о распространении вируса, симптомах и правилах гигиены на домашней странице департамента здоровья: www.terviseamet.ee.

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