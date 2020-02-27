Минсоцдел поясняет: в каких случаях дадут больничный и как защититься от коронавируса

По словам руководителя Эстонской больничной кассы Райна Лаане, выдача больничного листа оправдана, если человек находился в зоне риска, был в контакте с носителем вируса или имеет симптомы заболевания. ”Если врач подозревает, что пациент нуждается в домашнем лечении или наблюдении, то в таком случае врач выписывает больничный лист или справку об уходе за ребенком. Больничная касса обычно выплачивает пособие по болезни или уходу на основании справки о нетрудоспособности, как и в случае других заболеваний”, — сказал Райн Лаане.
Департамент здоровья информирует население Эстонии и государственные учреждения о распространении вируса и о касающихся Эстонии аспектах развитиях ситуации и своевременно обновляет информацию на своей домашней странице.
”Первый случай Covid-19 показал, что работники здравоохранения Эстонии могут оперативно реагировать на подозрение на коронавирус. Человек и сопровождающий его ребенок были немедленно доставлены в инфекционную клинику Западно-Таллиннской центральной больницы для соблюдения всех мер предосторожности, и Департамент здоровья связался с людьми, которые находились в контакте с пациентом. Это очевидно, что коронавирус появился и в Эстонии. Сейчас важно предотвратить локальное распространение вируса. Быстрый обмен информацией между разными ведомствами и предоставление общественности сбалансированной, основанной на фактических данных информации и поведенческих рекомендаций — это ключ к предотвращению распространения вируса”, — сказала генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило.
Правительство создало рабочую группу во главе с министром социальных дел по предотвращению распространения коронавируса. Рабочая группа собралась сегодня в министерстве социальных дел, 27 февраля, в 15 часов. Задача целевой группы — представить правительству республики предложения о мерах, которые должны быть приняты 28 февраля к 10 часам утра.
Читайте подробнее о распространении вируса, симптомах и правилах гигиены на домашней странице департамента здоровья: www.terviseamet.ee.
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