Минсоцдел отказывает самоуправлениям в информации о зараженных и месте их жительства

Сегодня днем представители 11 местных самоуправлений по видеомосту провели встречу с Министерством социальных дел, на которой был затронут вопрос о доступности для местных властей более подробной информации о зараженных, проживающих на территории местного самоуправления.
Как рассказал Яан Трей, в ходе встречи было констатировано, что данные о болезни являются деликатными и у местных самоуправлений нет в них необходимости.
По словам замдиректора Эстонского союза городов и волостей, адреса заразившихся нужны самоуправлениям для того, чтобы присматривать за больными и вводить для них дополнительные ограничения в передвижении. "Но это - вотчина полиции", - пояснил Трей и добавил, что зараженные люди находятся под наблюдением Департамента здоровья и семейных врачей.
"Они находят, что если в небольших самоуправлениях станет известно, где живут инфицированные, то их начнут клеймить", - передал Трей также точку зрения министерства.
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