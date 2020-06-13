Минсоцдел обяжет оптовых продавцов еженедельно отчитываться о запасах лекарств

Во время чрезвычайного положения крупные оптовые продавцы лекарств должны были представлять отчет о запасах лекарств каждый рабочий день.

Предлагаемое министерством изменение обяжет крупных оптовиков представлять отчеты о запасах один раз в неделю вместо квартальных отчетов, как делается сейчас — дополнительное обязательство распространится на оптовиков, чья доля на рынке лекарственных средств составляет не менее 10% от всего объема рынка лекарств.

"Постоянное наличие лекарств сыграло важную роль в разрешении недавнего кризиса. Поскольку во многих странах сохраняется чрезвычайная ситуация из-за пандемии COVID-19 и сохраняется риск возникновения новой вспышки, потребность в медикаментах может неожиданно возрасти, а поставки могут быть нарушены из-за перебоев в транзитных коридорах или логистике. Таким образом, регулярный обмен информацией о запасах лекарств в Эстонии очень важен, если потребуется вмешательство на государственном уровне", — пояснил необходимость изменений в отчетности министр социальных дел Танел Кийк.

По словам министра, еженедельная отчетность о запасах позволит Департаменту лекарственных средств отслеживать изменения в объеме запасов медикаментов и быстро принять необходимые меры для предотвращения проблем с поставками в случае необходимости.

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