Минсоцдел направил в Рийгикогу предложения о дополнительной поддержке приемных семей

Министр социальных дел Танель Кийк встретился с представителями местного самоуправления, Союза городов и волостей Эстонии, Департамента социального страхования, Министерства социальных дел и Министерства финансов, а также организаций, представляющих семьи по уходу, чтобы обсудить вопросы услуг патроната. Цель встречи — выявить проблемные места и предложить решения для улучшения услуг патроната на семейной основе и использования фонда поддержки для удовлетворения потребностей детей и семей.

Союз городов и волостей Эстонии и несколько представительских организаций представили министерству предложения по решению проблем, связанных с приемными семьями, которые касаются, например, наличия социальных гарантий, вознаграждений и поддержки, необходимой сети поддержки и услуги, организации системы семейного ухода. Министерство проанализирует возможные решения, а затем внесет предложения об изменениях в законе.

Государство выделяет местным самоуправлениям через фонд поддержки средства для обеспечения, организации и поддержки семей по уходу. К 2020 году местным самоуправлениям было выделено 18,4 миллиона евро, в 2019 году — около 17,8 миллиона евро и в 2018 году — около 16,8 миллиона евро. В начале прошлого года средства в местных самоуправлениях составляли 1,8 миллиона евро, к началу 2020 года они увеличились до 3,9 миллиона евро.

Система патронажных и замещающих услуг попечения изменилась в 2018 году, когда организация и финансирование замещающего попечения были переданы местным самоуправлениям. Одной из основных целей этого изменения было увеличение доли замещающего ухода на семейной основе, чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей, могли в первую очередь расти в семейных условиях, таких как приемные семьи. По состоянию на 1 декабря 2019 года 136 детей находились в замещающей семье, 65 из которых находились в приемных семьях и 71 — на опеке в семье.

Изменения к закону вступят в силу 1 июля 2020 года.

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