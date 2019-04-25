Минсоцдел начнет оценивать доступность остановок общественного транспорта

”Доступность общественного транспорта касается не только людей с ограниченными возможностями, но и всех нас. Это очевидно, что человек, несмотря на его особые потребности, должен самостоятельно передвигаться. Это касается, например, пожилых или людей с временными затруднениями в передвижении. О доступности общественного транспорта говорилось очень много, однако в этом мало помощи, когда слова нельзя применить на практике. Министерство социальных дел взяло на себя эту ответственность для поднятия сознательности людей и улучшения ситуации в Эстонии. Для этого нам нужны более детальные данные о проблемных местах в этой сфере”, — сказал вице-канцлер социальной сферы Райт Куузе.

Для начала будут зафиксированы места пересечения и пересадок, в том числе автобусные и железнодорожные станции, аэропорты, а также пассажирские порты вместе с близлежащими к ним трамвайными, троллейбусными и автобусными остановками. Также будут отмечены те остановки общественного транспорта, которые важны для людей с особыми потребностями для того, чтобы добраться до необходимых услуг. Затем будет проведена оценка этих мест, насколько они доступны для людей с особыми потребностями и какое количество из них нуждается в адаптации. Также будет дана оценка стоимости адаптации остановок. Финальный рапорт будет представлен министерству в начале 2020 года.