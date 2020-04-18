Минсоцдел ищет со стратегическими партнерами возможности для смягчения последствий кризиса

”Уменьшение налоговых поступлений от азартных игр несомненно окажет серьезное давление на министерство в финансировании оговоренных проектов. Наша цель в сотрудничестве с партнерами состоит в том, чтобы найти возможность продолжить согласованные действия и, в случае необходимости, совместно принимать новые решения, если, например, реализовать соглашение будет невозможным из-за введенных ограничений. Мы попросили всех партнеров пересмотреть деятельность, запланированную на этот год, а также пересмотреть то, какую деятельность сейчас разумно проводить исходя из чрезвычайного положения и есть ли возможность что-то отложить”, — сказал вице-канцлер социальной сферы Райт Куузе.

Первоначальный прогноз предусматривает большее снижение налоговых поступлений от азартных игр весной.

”В 2020 году выплаты за второй квартал произошли в апреле в соответствии с согласованным графиком платежей, и мы работаем над смягчением негативных последствий кризиса. Поэтому для нас важно решить, как действовать дальше, открыто вести переговоры с нашими партнерами и предоставлять правдивую информацию о ситуации. При этом мы рассмотрим все варианты обеспечения устойчивого финансирования партнеров для проведения необходимой деятельности”, — добавил вице-канцлер Райт Куузе.

Сейчас прием заявок на небольшие проекты, финансируемые за счет налога на азартные игры, приостановлен из-за ограничений. В феврале поступление налога с азартных игр было на треть ниже, в условиях чрезвычайного положения большее снижение еще ожидается.

Благодаря поступлению налога с азартных игр финансируются проекты, входящие в сферы министерства социальных дел, министерства культуры, министерства финансов и министерства образования и науки.

Sotsiaalministeerium

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