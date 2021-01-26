Минсоцдел: график поставки вакцины AstraZeneca разочаровал. Объяснения недостаточны

Как уже сообщалось, британско-шведская компания AstraZeneca, не дожидаясь официальной сертификации своей вакцины на рынке ЕС, уведомила в пятницу вечером Еврокомиссию, что не сможет выполнить свои обязательства по контракту с Евросоюзом в первом квартале 2021 года, и урежет расчетные поставки более чем вдвое.

"Представленная со стороны AstraZeneca детальная программа поставок стала разочарованием для стран-членов ЕС. Пояснения представителей фирмы-производителя недостаточны ни для стран, ни для Европейской комиссии", — сказала начальник отдела здоровья населения Министерства социальных дел Хели Лаарманн. Поэтому на уровне ЕС обсуждается, как сделать поставки более прозрачными.

Согласно первоначальным планам AstraZeneca должна была поставить в Эстонию в первом квартале 270 000 доз. Так как речь идет о схожей с Pfizer и состоящей из двух доз вакцине, то ей можно было бы вакцинировать 135 000 человек. "В минувшую пятницу от AstraZeneca поступила информация, что в феврале в Эстонию поступит около 75 000 доз. Первая партия должна прибыть 7 февраля", — сообщила Лаарманн. Это означает, что для выполнения договора к концу марта в нашу страну должно быть поставлено почти 200 000 доз.

"Решением проблем с поставками занимаются на уровне ЕС, так как это отражается на всех странах-членах", — добавила представитель Минсоцдел и отметила, что сокращение оговоренных объемов поставок вызывает вопросы.

О чем конкретно говорилось на последнем собрании с участием представителя нашей страны, министерство не разглашает, так как стороны подписали договор о конфеденциальности.

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