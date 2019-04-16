Минобразования: идеи визионерской конференции лягут в основу рекомендаций по формированию новой политики

"Где взять волшебную палочку, которая сделала бы эстонскую культуру и самобытность настолько важными, чтобы жители Эстонии защищали их как в повседневной жизни, так и отправляясь за границу", — задала риторический вопрос руководитель рабочей группы по вопросам благосостояния и сплочения профессор Марью Лауристин.

"Сегодня бы говорим о взаимодействии образования и рынка труда преимущественно с точки зрения того, чему нужно учиться, а не о том, каким человеком должен стать учащийся. Образование и наука должны быть более тесно связаны между собой", — сказала Лауристин.

Руководитель рабочей группы по вопросам конкурентоспособности Рауль Эаметс подчеркнул, что Эстонии нужны более "умные" и "ценные" рабочие места, что означает необходимость повышения общего уровня образования. "Каждому из нас нужно иметь несколько специальностей для того, чтобы достичь успеха на рынке труда", — сказал он. Эта рабочая группа предложила идею создать т.н. нано-степени, то есть возможности получения специализации за короткий срок обучения.

В рамках панельных дискуссий в разных областях сферы образования и науки постоянно возвращались к тезисам как об определяющей роли учителя, важности всестороннего взаимодействия между семьей, школой и разных ступеней системы образования, так и о необходимости создания возможностей для беспрепятственного перехода между разными уровнями образования. Важная роль в создании такого "бесшовного" образовательного процесса отводится работе с молодежью.

"Поиск решений возможен только в условиях глобального взаимодействия, а не конкуренции, — подчеркнул председатель правления Эстонского союза родителей Айвар Халлер. — Таланты наших детей и молодежи — это национальное достояние, и для их реализации требуется вклад всей системы образования в целом".

Ректор Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо в рамках панельной дискуссии на тему высшего образования и науки подчеркнул, что процесс обучения все чаще выходит за рамки школы, и искусственный интеллект все больше влияет на нашу систему ценностей. "Чем активнее люди путешествуют, тем более элитным становится образование. Нам нужно учиться с этим справляться", — сказал он.

Задачи четырех рабочих групп

Представители министерства подчеркнули важность понятия непрерывного обучения для концепции будущего образования — формальная и строгая система образования больше не позволяет охватить все необходимые возможности обучения. Важная роль отводится обучению в течение всей жизни, взаимодействию на разных уровнях системы образования и соответствии обучения реальной жизни. При этом не стоит забывать и о взрослых учащихся, как и о тех, кто может вернуться в систему образования.

Подводя итоги конференции, канцлер министерства образования Март Лайдметс подчеркнул, что работа над стратегией продолжится в рабочих группах — перед ними стоит задача по составлению четырех законопроектов.

"Звучавшие сегодня идеи лягут в основу большой задачи — четыре рабочие группы приступят к работе над тем, чтобы уже к осени сформулировать конкретные рекомендации для образовательной политики, — сказал Лайдметс. В состав рабочих групп войдут эксперты министерства образования и других правительственных учреждений, партнеры, представители целевых групп и т.д.

По итогам конференции предложенные концепции будут предложены для комментирования общественности и представителям целевых групп, также пройдут обсуждения на региональном уровне.