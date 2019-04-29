Минобр в третий раз открывает набор в программу подготовки молодой смены директоров школ

"Хорошему руководителю отводится ключевая роль в создании такой школьной среды, которая бы способствовала развитию как учеников, так и учителей, а также в проведении важных изменений, — подчеркнула министр образования и науки Майлис Репс. — Школам нужны компетентные и мотивированные руководители, подготовка молодой смены директоров — это важный вклад в нашу систему образования".

Программа направлена на то, чтобы подготовить людей, имеющих талант к руководству, к работе в должности директора школы. По результатам конкурса в программу будет отобрано 15 участников. За прошлые годы программу прошли уже 21 человек, из них семеро уже сейчас работают директорами школ, а многие другие вносят свой вклад в систему образования, работая на руководящих должностях как в школах, так и в местных самоуправлениях.

Выпускница второго тура программы подготовки молодой смены директоров школ, директор школы Раасику Реэлика Тури подтвердила, что после программы ее ждало множество открытий. "Должна признаться, что раньше не могла и представить, насколько разнообразна работа директора — от разрешения кризисных ситуаций и выбора разметки для пола в спортзале до починки принтера, — рассказала она. — В сфере образования нужны руководители с широким кругозором, которые понимают молодежь и то, чем она живет, и при этом ценят опыт старших поколений. Нужно быть готовым к тому, чтобы вести за собой, брать на себя ответственность и постоянно развиваться".