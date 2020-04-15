Минобр: контактное обучение после 15 мая — скорее исключение, все ученики не должны идти в школы

Несомненно не все ученики должны обязательно идти в школу, при необходимости можно будет продолжить обучение дистанционно.

Министерство образования и науки об окончании учебного года:

Предпосылкой к возвращению к привычной учебе является обеспечение безопасности учеников. Дети могут пойти в школы только в случае, если это не представляет для них опасности.

Перед этим обществу должна быть представлена научно обоснованная оценка со стороны экспертов, которая подтверждает, что текущая ситуация позволяет это сделать.

Если условия это позволяют, то:

до 15 мая в школах продолжится учебная работа только в дистанционной форме;

после 15 мая у всех учеников не возникнет обязанности идти в школу;

после 15 мая контакное обучение будет проходить индивидуально или в группах до десяти человек, и это не исключает продолжения обучения дистанционно, если существует такая необходимость.

после 15 мая начнется переходный период, в ходе которого можно:

- оценить прогресс учащихся в учебной работе за время дистанционного обучения;

- при необходимости помочь нагнать упущенное тем, кому формат дистанционного обучения не очень подошел;

- организовать проектное обучение (чтение, проведение исследования, решение задач, которые требуют испытаний на практике);

- проводить развивающие беседы;

- подводить итоги учебного года;

- готовиться к экзаменам.

После 15 мая контактное обучение в школах носит скорее характер исключения и в первую очередь предназначается для:

- двенадцатиклассников;

- учеников девятых классов, которые собираются сдавать вступительные экзамены в гимназию;

- учеников, нуждающихся в дополнительной поддержке, которым дистанционное обучение не принесло ожидаемых результатов.

В этом учебном году следует отменить все крупные мероприятия (экскурсии, выпусные, соревнования между школами и т.д.).

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!