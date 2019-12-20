Минобороны продолжает материально поддерживать студенческие разработки для нужд армии

Кандидаты на получение стипендии имели возможность выбрать интересующую их тему из пяти предоставленных, таких как криптография, ситуационная осведомленность, учет оборонных материалов, планирование и управление оборонной инфраструктурой, противодействие дронам.
Самыми популярными областями исследований в этом году стали ситуационная осведомленность и противодействие дронам.
По словам Кайри Талвес, руководителя научного отдела Министерства обороны, цель конкурса состояла в подготовке смены для исследований по темам государственной обороны.
”Стипендиаты, отобранные в эстонских университетах, таких как Таллиннский технический университет, Тартуский университет и Академия внутренней обороны благодаря своим исследованиям несут новые знания в различные аспекты государственной обороны. Многие из этих работ являются практическими приложениями, способствующими развитию существующих или новых технологий, важных для государственной обороны”, — отметила Талвес.
При оценке ходатайств и проектов магистерских диссертаций жюри учло их вклад в развитие оборонного потенциала Эстонии, уровень и соответствие проекта, а также ожидаемый академический уровень и новаторство работ.
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