20.12.2019, 20:32

Минобороны продолжает материально поддерживать студенческие разработки для нужд армии

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Kaitseväe õppus
Kaitseväe õppuskaitsevägi

В этом году Министерство обороны поддержало стипендией в размере 4250 евро восемь магистрантов, обучающихся в эстонских вузах, в их исследованиях по важным для государственной обороны Эстонии темам.

Кандидаты на получение стипендии имели возможность выбрать интересующую их тему из пяти предоставленных, таких как криптография, ситуационная осведомленность, учет оборонных материалов, планирование и управление оборонной инфраструктурой, противодействие дронам.

Самыми популярными областями исследований в этом году стали ситуационная осведомленность и противодействие дронам.

По словам Кайри Талвес, руководителя научного отдела Министерства обороны, цель конкурса состояла в подготовке смены для исследований по темам государственной обороны.

”Стипендиаты, отобранные в эстонских университетах, таких как Таллиннский технический университет, Тартуский университет и Академия внутренней обороны благодаря своим исследованиям несут новые знания в различные аспекты государственной обороны. Многие из этих работ являются практическими приложениями, способствующими развитию существующих или новых технологий, важных для государственной обороны”, — отметила Талвес.

При оценке ходатайств и проектов магистерских диссертаций жюри учло их вклад в развитие оборонного потенциала Эстонии, уровень и соответствие проекта, а также ожидаемый академический уровень и новаторство работ.

В этом году стипендий удостоились:
• Хальдо-Райт Харро (магистерская диссертация на тему ”Отображение на экране — в Силах обороны Эстонии — ситуационной осведомленности при ведении электронной войны”);
• Рейн Якс (магистерская работа на тему ”Обнаружение беспилотных летательных аппаратов с помощью программно определяемой радиосистемы”);
• Юри Граманн (магистерская работа ”Одновременное обнаружение и противодействие дронам с использованием полнодуплексной радиосистемы”);
• Каарел Аллеманн (магистерская работа ”Дизайн и применение модулярного интерфейса программного обеспечения ситуационной и боевой осведомленности в Силах обороны”);
• Кадри Паас (магистерская работа ”Возможности эстонской государственной стратегической коммуникации по вовлечению в информационную войну распространителей информации”);
• Сийм Ээнсоо (магистерская работа ”Использование сейсмических данных в разведке”);
• Валдур Тамметс (магистерская работа ”Создание приложения для планирования тактической радиосети на примере ESTTACS”);
• Раймонд Пяэру (магистерская работа ”Способы обнаружения, идентификации, отслеживания дронов и воздействия на них”).

Министерство обороны уже четвертый год поддерживает таким образом исследовательские работы магистрантов, но магистранты и докторанты, работающие над перспективными идеями, поддерживались и ранее. Многие из магистерских диссертаций, выполненных в рамках предыдущих конкурсов, уже нашли свое применение в Министерстве обороны и его ведомствах.

С результатами конкурса этого года можно ознакомиться на сайте Министерства обороны.

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