Минобороны продолжает материально поддерживать студенческие разработки для нужд армии

В этом году стипендий удостоились:

• Хальдо-Райт Харро (магистерская диссертация на тему ”Отображение на экране — в Силах обороны Эстонии — ситуационной осведомленности при ведении электронной войны”);

• Рейн Якс (магистерская работа на тему ”Обнаружение беспилотных летательных аппаратов с помощью программно определяемой радиосистемы”);

• Юри Граманн (магистерская работа ”Одновременное обнаружение и противодействие дронам с использованием полнодуплексной радиосистемы”);

• Каарел Аллеманн (магистерская работа ”Дизайн и применение модулярного интерфейса программного обеспечения ситуационной и боевой осведомленности в Силах обороны”);

• Кадри Паас (магистерская работа ”Возможности эстонской государственной стратегической коммуникации по вовлечению в информационную войну распространителей информации”);

• Сийм Ээнсоо (магистерская работа ”Использование сейсмических данных в разведке”);

• Валдур Тамметс (магистерская работа ”Создание приложения для планирования тактической радиосети на примере ESTTACS”);

• Раймонд Пяэру (магистерская работа ”Способы обнаружения, идентификации, отслеживания дронов и воздействия на них”).

Министерство обороны уже четвертый год поддерживает таким образом исследовательские работы магистрантов, но магистранты и докторанты, работающие над перспективными идеями, поддерживались и ранее. Многие из магистерских диссертаций, выполненных в рамках предыдущих конкурсов, уже нашли свое применение в Министерстве обороны и его ведомствах.

С результатами конкурса этого года можно ознакомиться на сайте Министерства обороны.