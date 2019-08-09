09.08.2019, 08:17

Минобороны Латвии: Россия на военных учениях разыгрывает перекрытие Балтийского моря

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rus.DELFI.lv
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Минобороны Латвии: Россия на военных учениях разыгрывает перекрытие Балтийского моря
Vitaly Nevar/TASS

Министерство обороны Латвии сообщает, что Россия на своих военных учениях “Щит Океана” разыгрывает перекрытие Балтийского моря, передает LETA. Латвийская армия работает в повседневном режиме.

Минобороны Латвии активно следит за учениями Российского Военно-морского флота “Щит океана”, которые проходят с 1 по 9 августа в Балтийском море. Помимо прочего, учения проходят в Норвежском и Северном море.

По наблюдениям ведомства, Российский Военно-морской флот учится блокировать морские пути, чтобы усложнить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.

В учениях принимают участие 10 600 военных, 49 военных кораблей и 20 кораблей обеспечения, а также более 50 военных летательных аппаратов. Именно с этими учениями связана повышенная активность российских военных и воздушных судов. Об этом на неделе сообщали Латвийские вооруженные силы в социальных сетях.

Например, вчера вблизи границы Латвии были замечены два истребителя “СУ-30”.

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