Минкульт запросил у правительства 5 млн евро для оплаты съемок фильма Нолана

Речь идет об учрежденном при фонде Film Estonia компенсационном механизме, в рамках которого киностудии возвращается 30% расходов, которые она несет в Эстонии.

Съемки в Таллинне нового шпионского боевика режиссера Кристофера Нолана "Tenet" обойдутся, по приблизительным оценкам, в 16,5 млн евро, из которых Film Estonia должен, соответственно, оплатить 5 млн.

Заявка на компенсацию расходов, основную часть которых составляет оплата местного персонала и заказанных услуг, поступила в Film Estonia от кинокомпании Warner Bros.

Директор Института кино Эстонии Эдит Сепп накануне пояснила, что использование этого компенсационного механизма связано с жесткими условиями, в частности, получающая компенсацию студия должна потратить четко определенную часть денег на местную рабочую силу: "Это не какая-то особенная программа, она есть в очень многих странах".