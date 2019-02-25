Минкульт: новый закон об охране памятников старины обеспечит гибкость и субсидии, а также уменьшит бюрократию

В новом законе впервые дается описание принципов охраны памятников старины, и он регулирует процесс признания объекта в качестве культурного наследия, зоны охраны памятников старины и места археологических раскопок, а также организации охраны и сохранения. В то же время закон предоставляет большую гибкость в принятии решений в отношении памятников и работы с ними. Составление особых условий по сохранению наследия, до сих пор осуществлявшееся за счет владельца памятника старины, согласно законопроекту, будет возложено на Департамент охраны памятников старины, и владельцу не придется за него платить.

Департамент охраны памятников старины будет теперь заниматься развитием музейной сферы — в рамках этой деятельности будут проводиться консультации и обучение для музеев — а также развитием музейной информационной системы MuIS. В ведении департамента будет находиться также национальная коллекционная политика, а в будущем — и создание единого хранилища культурного наследия Эстонии. Это обеспечит согласованное развитие сферы культурных ценностей, а также более гибкое и эффективное использование ресурсов на местах.

Новый закон об охране памятников старины вступит в силу 1 мая 2019 г. Исполнительным учреждением Закона об охране памятников старины будет Департамент охраны памятников старины.