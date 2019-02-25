Минкульт: новый закон об охране памятников старины обеспечит гибкость и субсидии, а также уменьшит бюрократию

20 февраля Рийгикогу принял новый закон об охране памятников старины. Новый закон уравновесит права и обязанности государства и владельцев памятников старины и впервые предусмотрит систему компенсация для владельцев памятников старины. В будущем деятельность Департамента охраны памятников старины будет охватывать как сохранение наследия, так и музейную сферу. Закон вступит в силу с 1 мая, сообщает Министерство культуры.
Изменения в Законе об охране памятников старины нацелены на сохранение и поддержание многообразия культурного наследия Эстонии путем защиты материального и духовного культурного наследия. В будущем государство будет возмещать владельцам памятников старины расходы, связанные с соблюдением требований, проведением исследований и надзором за сохранением наследия, вытекающими из Закона об охране памятников старины.
”Памятники сохраняются лучше всего, когда они используются, для обеспечения этого нам и нужен новый и всеобъемлющий подход. Богатое культурное наследие является частью нашей идентичности и делает Эстонию такой, какой мы её знаем. Ценность жизненной среды означает более высокое качество жизни для всех нас, а также является стимулом для развития туризма”, — сказал министр культуры Индрек Саар. ”Новый закон об охране памятников старины создаст лучшие возможности для сохранения нашего национального богатства и развития всей области культурных ценностей”, — добавил министр.
В новом законе впервые дается описание принципов охраны памятников старины, и он регулирует процесс признания объекта в качестве культурного наследия, зоны охраны памятников старины и места археологических раскопок, а также организации охраны и сохранения. В то же время закон предоставляет большую гибкость в принятии решений в отношении памятников и работы с ними. Составление особых условий по сохранению наследия, до сих пор осуществлявшееся за счет владельца памятника старины, согласно законопроекту, будет возложено на Департамент охраны памятников старины, и владельцу не придется за него платить.
Департамент охраны памятников старины будет теперь заниматься развитием музейной сферы — в рамках этой деятельности будут проводиться консультации и обучение для музеев — а также развитием музейной информационной системы MuIS. В ведении департамента будет находиться также национальная коллекционная политика, а в будущем — и создание единого хранилища культурного наследия Эстонии. Это обеспечит согласованное развитие сферы культурных ценностей, а также более гибкое и эффективное использование ресурсов на местах.
Новый закон об охране памятников старины вступит в силу 1 мая 2019 г. Исполнительным учреждением Закона об охране памятников старины будет Департамент охраны памятников старины.