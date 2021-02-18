Министры заявили об усилении контроля за исполнением требований. Что это значит?

”Мы планируем усилить надзор, чтобы эти правила, действительно, исполнялись”, — сказала Каллас. Например, она попросила места общественного питания тщательно следить за ситуацией, иначе государство будет вынуждено применить более жесткие меры.

Когда пришла очередь журналистов задавать вопросы, один из них отметил, что, по словам члена научного совета Ирьи Лутсар, около 40% людей не соблюдают требования и пока это будет продолжаться, от ограничений нет особого прока. ”Действительно, в ходе надзора и проверок мы сталкиваемся с людьми, которые не выполняют требования самоизоляции,” — отметил министр внутренних дел Кристиан Яани.

”Положительным является то, что у всех наших патрулей хорошо отлажена онлайн-система: когда мы в ходе обычной проверки проверяем кого-то, то мы сразу видим, должен ли этот человек находится в самоизоляции, — пояснил министр. — Могу сказать, что кнутом мы цели не добьемся. Человек должен сам понять, что если он не будет сохранять самоизоляцию и пойдет гулять, то просто заразит других. Но, безусловно, вместе с Департаментом здоровья, мы можем улучшить целенаправленный контроль. И, конечно же, мы продолжим сотрудничество с департаментом в этом направлении”.

Кая Каллас в свою очередь сказала, что люди тоже могли бы следить за поведением других и, например, если известно, что человек должен находиться в самоизоляции, но не делает этого, указать ему на это. ”На самом деле это не означает, что если кто-то нарушает правило, то приходит полиция и штрафует его. Это все в наших с вами интересах. Мы же хотим, чтобы дети ходили в школу и чтобы мы могли жить свободно. Но это зависит от каждого из нас. И если вы видите, что кто-то нарушает самоизоляцию, то, пожалуйста, укажите ему на это”, — попросила Каллас.

”Мы сегодня подробно обсуждали необходимость усиления целенаправленного надзора. И это будет сделано. Но я хочу сказать и о другой стороне. Мы не можем приставить к каждому человеку полицейского. И это было бы неразумно”, — сказала глава правительства.

Яаани добавил, что полиция не будет ходить по домам и проверять, выполняют ли люди требование самоизоляции. ”Каждый человек должен сам дойти до этого. Но, хочу подчеркнуть, что у всех полицейских, которые осуществляют надзор на улицах, эта информация в машинах имеется. Если мы проверим, то мы сразу же узнаем, если имеется обязательство по самоизоляции”, — заключил министр.