Министры Венгрии, Польши и Эстонии заключили договоренность о борьбе с поддерживающими миграцию предложениями

”В очередной раз стало ясно, что выступающие за миграцию силы хотят сделать глобальный миграционный договор ООН, самый опасный в мире миграционный документ, обязательным”, — передает его слова издание Hungary Today.

Министр подчеркнул, что Венгрия, США, Польша и Израиль отклонили документ еще в декабре прошлого года, а на последнем голосовании к ним присоединилась и Эстония.

Он заявил, что достиг договоренности с министрами внутренних дел Польши и Эстонии по части предотвращения поддерживающих миграцию предложений ”на начальной стадии, где бы эти предложения не были составлены — в ООН или Брюсселе”.