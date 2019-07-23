Министры Венгрии, Польши и Эстонии заключили договоренность о борьбе с поддерживающими миграцию предложениями(1)
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что достиг с польским и эстонским министрами внутренних дел договоренности о борьбе против поддерживающих миграцию предложений. В МИДе Эстонии уточнили, что договоренность заключена не с министром внутренних, а с министром иностранных дел.
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