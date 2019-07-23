23.07.2019, 17:20

Министры Венгрии, Польши и Эстонии заключили договоренность о борьбе с поддерживающими миграцию предложениями

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rus.delfi.ee
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Министры Венгрии, Польши и Эстонии заключили договоренность о борьбе с поддерживающими миграцию предложениями
Foto: Ilmar Saabas

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что достиг с польским и эстонским министрами внутренних дел договоренности о борьбе против поддерживающих миграцию предложений. В МИДе Эстонии уточнили, что договоренность заключена не с министром внутренних, а с министром иностранных дел.

”В очередной раз стало ясно, что выступающие за миграцию силы хотят сделать глобальный миграционный договор ООН, самый опасный в мире миграционный документ, обязательным”, — передает его слова издание Hungary Today.

Министр подчеркнул, что Венгрия, США, Польша и Израиль отклонили документ еще в декабре прошлого года, а на последнем голосовании к ним присоединилась и Эстония.

Он заявил, что достиг договоренности с министрами внутренних дел Польши и Эстонии по части предотвращения поддерживающих миграцию предложений ”на начальной стадии, где бы эти предложения не были составлены — в ООН или Брюсселе”.

По словам советника министра иностранных дел Эстонии Марта Луйка, министр иностранных дел Венгрии заключил такое соглашение с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу. Со стороны Польши речь идет действительно о министерстве внутренних дел. Суть договоренности, по словам Луйка, заключается в том, что министерства назначат на уровне вице-канцлеров контактных лиц, которые будут обмениваться между собой соответствующей информацией.

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